Vídeos: ciclone extratropical provoca caos no sul do país; diversas cidades estão alagadas e estradas bloqueadas

Alagamentos, estradas bloqueadas e falta de luz em dezenas de cidades foram alguns dos problemas causados pela passagem de um ciclone extratropical que atingiu o sul do país na madrugada desta sexta-feira.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, em alguns locais foram registrados ventos de até 100 km/h. Na região metropolitana de Porto Alegre choveu 200 mm somente nas últimas 24 horas, fazendo com que autoridades emitissem alerta em toda a região.

Pelo menos 14 cidades do estado enfrentam problemas graves de alagamento, queda de árvores e falta de energia. Em muitos locais as pessoas estão ilhadas e estão sendo resgatada por botes do Corpo de Bombeiros. As aulas foram suspensas na maioria das escolas do estado e as autoridades orientam a população a permanecerem em suas casas.

Em função das fortes rajadas de vento, muitos voos tiveram que ser cancelados no Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre e diversas estradas que cortam o estado estão bloqueadas por queda de barreiras e árvores.

Na cidade de Capão da Canoa, no litoral norte do RS, o Hospital Santa Luzia foi completamente inundado pelas águas da chuva na noite desta quinta-feira, obrigando a direção a interromper o atendimento dos pacientes.

A inundação foi tão forte que imagens feitas por usuários mostram a água entrando até pela janela e os corredores completamente alagados.

🚨VEJA: Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa completamente alagado. A unidade está em restrição total nas próximas horas.



Pacientes estão sendo transferidos para outra unidade hospitalar. Chuvas seguem intensas por todo Rio Grande do Sul (RS).

pic.twitter.com/8XOESqxC7j — CHOQUEI (@choquei) June 16, 2023

Veja alguns vídeos gravados por moradores:

Situação é dramática em várias cidades do litoral Norte do Rio Grande do Sul, por conta do ciclone que atinge a região Sul do Brasil. No vídeo, imagens da cidade de Santo Antônio da Patrulha. pic.twitter.com/hYWw9vNZrx — Carla Ayres (@carlaayres) June 16, 2023

Morungava RS020. Tá um caos aqui no Rio grande do sul pic.twitter.com/A5ItbNktJ5 — Andry Oliveira. (@AndryOl35967032) June 16, 2023

E acordamos assim aqui no Rio grande do sul, devida a passada de um ciclone, tudo alagado. Aqui chove desde sábado, mas há 3 dias chove interruptamente. pic.twitter.com/zMOjMnqH1A — Andry Oliveira. (@AndryOl35967032) June 16, 2023

Brasil Um ciclo tropical no Atlântico Sul está deixando fortes chuvas na costa norte do Rio Grande do Sul. Imagens desde Morro do Chapéu, em Três Forquilhas. pic.twitter.com/BO0NRJDMRk — Tuca (Arthur) (@tucabr54) June 16, 2023

Ciclone extratropical atinge o litoral norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina. Ventos passam de 100 km por hora e cidades registram alagamento. Governo pede que população deixe áreas de risco. Porto Alegre e Novo Hamburgo também com muitos relatos de inundações,… pic.twitter.com/08vKduHSKE — Henrique Valle (@henriquevalle) June 16, 2023