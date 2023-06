Tremores de terra no litoral e interior de SP assustam moradores; assista

Moradores da Baixada Santista e de cidades localizadas no Vale do Ribeira relataram sentir um forte tremor nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 16 de junho. Segundo o Instituto de Sismologia da USP, um abalo sísmico de magnitude 3,9 foi registrado na região de Itariri, em São Paulo, por volta das 8:11 horas da manhã. A Defesa Civil de São Paulo confirmou a informação.

Conforme informações do G1, que entrou em contato com moradores das regiões atendidas, o clima foi de susto e apreensão.

Moradores de Itanhaém, Peruíbe, Miracatu e Registro confirmaram terem sentido os tremores e compartilharam seus relatos.

Os tremores foram sentidos no litoral paulista

Em Peruíbe, o tremor foi sentido por volta das 8h22, segundo relato de Eliana Diniz, moradora da cidade: “Estava no quarto, senti tudo tremer e veio alerta no meu celular e no dos meus filhos. Pensei que era alguém me sacudindo, olhei para o lado e não tinha ninguém. Pensei que era um dos meus filhos sacudindo a cama para eu acordar, depois veio aquele frio de medo”.

Já na cidade de Itanhaém, a escriturária Camila Watanabe Muniz percebeu um leve tremor enquanto iniciava seu turno de trabalho: “Senti a mesa tremer e acreditei que era um caminhão mais pesado passando na rua, então ignorei. Minha mãe entrou em contato comigo preocupada e perguntando se eu havia sentido o tremor. Ela está em Iguape e sentiu um tremor mais forte ainda”.

Para Ana Paula Martins Bertoldi Gato, de Registro, a sensação foi horrível: “De repente minha cristaleira e copos começaram a bater por aproximadamente 10 segundos. Sai correndo para a varanda para ver se passava algum caminhão pela rua, mas recebi as notificações de terremoto no celular”.

Nas redes sociais, internautas da região e páginas especializadas em geologia compartilharam filmagens dos tremores. Confira algumas publicações:

Um forte #tremor foi sentido por moradores da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, e em cidades do Vale do Ribeira, no interior, na manhã desta sexta-feira (16). A Defesa Civil de São Paulo confirmou dois abalos sísmicos na região da cidade de #Miracatu.#trembor #terremoto pic.twitter.com/pPuokFQ0H5 — TUDO_É_GEOGRAFIA (@TudoGeografia) June 16, 2023

🚨TERREMOTO NO BRASIL!



Um terremoto de magnitude 4.9 foi sentido no estado de São Paulo na manhã dessa sexta-feira. O epicentro do tremor foi o litoral paulista e câmeras capitaram o momento. pic.twitter.com/OO1kGIeI0l — BEEPOP (@beepopofc) June 16, 2023

