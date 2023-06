‘Hipnotizava vítimas’: ginecologista é preso por abusar sexualmente de pacientes

Um médico de Maringá, no norte do Paraná, foi preso nesta quinta-feira acusado de abusar sexualmente de pelo menos três pacientes durante atendimento em seu consultório. A notícia é do G1.

Ginecologista e obstetra, Felipe Sá, de 40 anos, vinha sendo investigado desde janeiro, após mulheres procurarem a polícia para denunciá-lo. Outras vítimas também procuraram a delegacia, segundo autoridades.

Ele é acusado de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável e, segundo o delegado responsável pelo caso, Dimitri Tostes Monteiro, usava até a hipnose para convencer as mulheres a colaborarem com os abusos.

O delegado disse que uma das vítimas contou que foi hipnotizada e o médico pediu que ela se masturbasse e fizesse toques sexuais. Monteiro disse que a técnica de hipnologia era usada para reduzir a capacidade de compreensão das vítimas sobre o que estava acontecendo.

“Ele criava um ambiente de segurança antes. Ele até abordava o tema de empoderamento feminino, papel da mulher na sociedade para cativá-las, criar confiança para, durante o exame, praticar supostamente esses atos, esses abusos sexuais”, disse. Segundo o delegado, as vítimas que o denunciaram não se conheciam, mas todas já eram pacientes do ginecologista antes dos abusos.

O médico está preso temporariamente por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado pela Justiça enquanto a polícia conclui as investigações.

A polícia realizou buscas no consultório e na casa do ginecologista e apreendeu dois computadores e um celular.