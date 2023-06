De acordo com a ciência, beijar oferece vários benefícios à saúde

Recorrer ao beijo pode significar um gesto de amor, paixão ou carinho comum entre casais, no entanto, ao longo da história a ciência tem tentado encontrar detalhes mais amplos para entender melhor por que se recorre constantemente à sua prática e quais são os benefícios e consequências.

Por exemplo, a antropologia assegura que os beijos de lábios evoluíram para avaliar a idoneidade de um potencial parceiro, através de sinais químicos comunicados na saliva ou na respiração. Outros propósitos do beijo incluem provocar sentimentos de apego e facilitar a excitação sexual.

Quando nos beijamos, tanto homens quanto mulheres, produzimos a ocitocina. Muitas vezes ela é chamada de “hormônio do amor” porque faz com que nos unamos, particularmente as mulheres, explica Dawn Maslar, professora de biologia, à DPA.

Os beijos intensos provocam uma explosão de sentimentos (Foto: Unsplash)

Um beijo profundo pode dar forma ao pescoço e à linha da mandíbula, que muitas vezes são áreas problemáticas para aqueles que se preocupam com o envelhecimento. A boca tem vários músculos faciais e quando eles participam de um beijos se tensionam e tonificam. Desta forma, uma parte que normalmente é negligenciada é exercitada e é fundamental para se parecer (e se sentir) mais rejuvenescido.

De acordo com o Archives Of Sexual Behavior, beijar pode gerar queima de calorias, pois cada beijo usa cerca de 30 músculos do rosto e do pescoço. Isso faz com que, de acordo com a intensidade e duração, se queimem entre seis e 100 calorias em uma sessão de beijos com outra pessoa.

Bryant Stamford, diretor de Promoção da Saúde da Universidade de Louisville, explica: “Durante um beijo realmente apaixonado, você pode queimar duas calorias por minuto e dobrar a taxa metabólica. Se você estiver apaixonadamente envolvido, vibrando e em plena tensão sexual, pode estar registrando um gasto calórico semelhante a um de um passeio rápido”.