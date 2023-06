As zonas do Brasil que devem sofrer com fortes chuvas e geadas e alertam a chegada do inverno Foto ilustrativa - Pexels - Suparerg Suksai

A estação do inverno chega na próxima quarta-feira (21), isso é um fato, no entanto algumas regiões do Brasil passam por esta transição de maneira acentuada e há certo tempo já demonstram a chegada desta nova fase do ano.

Segundo informações, após geadas na região de Santa Catarina, que inclusive ficou em alerta pela Defesa Civil devido a chegada de um ciclone extratropical e temperaturas que ficaram inferior a 0ºC no Rio Grande do Sul, a previsão é de que o frio persista nos próximos dias, principalmente na parte sul do país.

Vale lembrar que a chegada do ciclone extratropical de SC citado anteriormente deve ter reflexos em outros pontos importantes, aumentando o volume de chuva na parte metropolitana de Porto Alegre e na Serra Gaúcha.

Em linhas gerais, acredita-se que o frio intenso deve permanecer na região sul do Brasil pelo menos pelos próximos dois dias, e o avanço de uma massa polar deve resultar em geadas no próximo domingo (18) no sul do Paraná, Santa Catarina e em todo o Rio Grande do Sul.

Veja a seguir um mapa do INMET que ilustra toda a informação detalhada anteriormente:

As zonas do Brasil que devem sofrer com fortes chuvas e geadas e alertam a chegada do inverno Reprodução - INMET

