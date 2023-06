Nutrição tecnológica? Empresas apostam em refeição instantânea saudável criada com Inteligência Artificial e ChatGPT e combos otimizadores de tempo

Redes de fast-food, snacks práticos e sobremesas das confeitarias tradicionais sempre foram uma opção de praticidade para consumidores que desejam otimizar seu tempo em meio a correria do dia a dia. Quando se pensa em adotar um estilo de vida saudável, manter uma disciplina e tempo de cuidado acaba sendo necessário. Indo mais além, algumas decidiram apostar até mesmo no auxílio de Inteligência Artificial.

Haja vista o desejo de diversos consumidores em manter a saúde em dia por meio de uma alimentação prática e nutritiva, com a otimização do tempo, o mercado resolveu investir em comida saudável e inteligente.

Durante a Naturaltech, a feira de produtos naturais da América Latina em SP, do dia 14 a 17 de junho, diversas empresas chegaram com lançamentos de propostas práticas e nutritivas, a fim de atender uma necessidade do mercado. Dentre elas, a startup Foodz marcou presença com a ideia de refeição instantânea, ‘Foodz Du Chef’, produzida com inteligência artificial e ChatGPT.

Foodz na Naturaltech 2023. (Reprodução/Divulgação)

“A ideia da Foodz é entregar uma refeição completa e equilibrada. A gente perguntou ao ChatGPT qual seria a melhor receita para entregar uma refeição completa e começamos a receber algumas sugestões de ingredientes que deveríamos usar para chegar no produto final. Pegamos os resultados das respostas da Inteligência Artificial e fizemos alguns ajustes de quantidade. Mas a proposta inicial vem da IA”, explica Morgan Dierstein, o CEO da startup.

De acordo com Morgan, após o uso da inteligência artificial, as receitas são ajustadas conforme as quantidades voltadas ao perfil do sabor proposto. A tabela apresenta 25g de proteínas, 8g de fibras e 25 vitaminas e minerais essenciais, podendo ser preparada em apenas cinco minutos.

Além da Foodz, outras empresas marcaram presença no evento com propostas de tecnologia e saúde na alimentação, como a Vitafor, Good Pick, Chocklers, Papapá, a Vapza e diversas outras.

Leia mais:

Experimentamos a Foodz na Naturaltech

Durante o evento, experimentamos uma das propostas de mercado elaborada pela startup. Com três opções de refeição instantânea, o sabor de frango com cogumelos foi provado no estande da Foodz. Com uma finalização que, de fato, remete a um preparo de alimentos de massa instantâneo, o sabor traz um pouco da memória afetiva de sopas caseiras.

Foodz na Naturaltech 2023. (Reprodução/Divulgação)

De acordo com Morgan, a empresa acredita entregar mais tempo e praticidade às pessoas, haja vista a urgência de arbitrar a disponibilidade no dia a dia. “Queremos trazer inovação para o mercado, estamos aqui para [romper] e entrar na rotina das pessoas”, diz.

Tecnologia na composição de embalagens para a conserva de produtos naturais

Mais um exemplo prático de economia criativa por meio da conservação de produtos naturais está na proposta de composição das embalagens da Vapza, que também realizou sua demonstração na Naturaltech. Os alimentos são embalados a vácuo in natura e, na etapa seguinte, cozidos e esterilizados a vapor, sem aditivos e conservantes.

De acordo com o CEO, Enrico Miliano, a garantia da validade estendida está no processo na embalagem. A tecnologia é definida por ele como algo “simples” em aspectos de produção. “Cada produto tem uma temperatura de cozimento, de esterilização e tempo que fica no autoclave”, explica.

Considerando a presença de tecnologia nas embalagens e propriedades nutritivas, o público infantil também foi uma das ideias compartilhadas no evento. A Papapá, empresa que oferece produtos naturais e orgânicos a bebês, expôs algumas peças que também contam com tecnologia nas embalagens, garantindo os compostos nutritivos sem alteração para o público-alvo.

“Desenvolvemos as receitas em parceria com a chef Luana Wojciechowski, que inclusive é mãe de gêmeos. Os produtos contêm pedaços de comida para estimular a mastigação, mas com tamanho seguro para evitar engasgos”, conta o CEO da Papapá, Leonardo Afonso. “Adicionamos também temperos naturais que garantem muito sabor sem a necessidade de adicionar sal, tudo isso em um formato prático, pronto e que dispensa refrigeração.”

Confeitaria saudável e presença de sabor

Durante a feira, a confeitaria saudável foi um dos picos em aspecto de experimentação. Com a ideia de vender guloseimas e snacks saudáveis, a Good Pick apresentou uma linha de degustação ao público.

Apresentada como o “futuro da alimentação”, a dupla de especialistas Mari Sartorio, nutricionista e confeiteira, e Tati Samara, health coach de nutrição e chefe de cozinha, criaram uma linha de confeitaria saudável, pronta para ser consumida. Os produtos abarcam nutrientes sem conservantes ou químicos em sua composição, partindo do princípio que é possível ter sabor e qualidade nutritiva.

Good Pick na Naturaltech 2023. (Metro World News)

“Eu gostava muito de doce, fui estudar nutrição funcional e entendi que o corpo pede as coisas dependendo do seu estado emocional. Descobri que o combustível que você coloca para dentro é o que te vai te movimentar a vida”, explica Tati.

Ao abordar a otimização de tempo, a especialista reflete sobre as pessoas que não têm a disponibilidade de realizar seus preparos na correria do dia a dia. “A Good Pick abraça todo esse universo snack saudável, trazendo muito conforto para quem tem uma restrição alimentar e para quem quer se alimentar melhor”, diz Tati.

Good Pick na Naturaltech 2023. (Metro World News)

As especialistas também falaram sobre o balanceamento nas escolhas, sem a substituição de alimentos naturais. “Você não vai comer isso aqui aos tubos. Equilíbrio é sempre fundamental. São melhores escolhas”, explica Mari.

A Mix Nutri, outra marca presente com um estande na feira, abordou a participação ativa no processo das barras nutritivas, com a ideia de promover os nutrientes necessários e, ao mesmo tempo, sabor para os snacks proteicos. Segundo o CEO, Danilson Charro, há um desenvolvimento rigoroso para o resultado funcionar.

Mix Nutri na Naturaltech 2023 (Metro World News)

“As pessoas se perguntam: ‘Mas essa barra não tem açúcar? Como que ela é doce e gostosa?’ Isso é tudo desenvolvimento. Temos esse cuidado para poder lançar produtos. Usamos aromas com mascarantes de sabor e os consumidores estão aprovando”, explica Danilson.

Suplementação, nutrição e impressão

Dentre as diversas tecnologias apresentadas para o ramo nutritivo, os suplementos também fizeram parte da gama de exposições durante a Naturaltech. A Vitafor, ativa nesse ramo, foi a vencedora da primeira edição do prêmio de inovação Award 2023 da BIO BRAZIL e Naturaltech, na categoria em questão.

Vitafor na Naturaltech 2023. (Metro World News)

Com as tecnologias presentes na composição dos suplementos, o objetivo da organização também mostrou-se centrada em atualizar os profissionais da saúde para que eles consigam atender os pacientes a partir de novos conceitos tecnológicos adquiridos.

A organização trouxe o Colosfort, produto vencedor da feira na categoria de suplementação, garantindo ser o pioneiro no Brasil, além de ser o único no país a usar a composição.

Com a extração do colostro, o nutricionista e coordenador de projetos da Vitafor, Leonardo Shimizu, explica que a composição é importante para os que apresentam baixa imunidade, como uma das ações.

“O colostro é aquele primeiro leite que sai tanto da mãe quanto da vaca e de outros mamíferos. É aquele primeiro leite cheio do fator IGF-1, uma espécie de anticorpos e antioxidantes importantes. A empresa que nos fornece não atrapalha a amamentação do bezerro, fazendo a coleta apenas quando para de amamentar. A gente tem esse cuidado com o bem estar do animal”, explica Leonardo Shimizu.

Vitafor na Naturaltech 2023 (Reprodução/Divulgação)

“O IGF-1 é um fator de crescimento que o corpo produz naturalmente, mas conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a produção. Ele ajuda na recuperação do músculo e na própria hipertrofia”, complementa Gabriela Paschoal, nutricionista e gerente de produtos da Vitafor.

Como uma das participantes do evento, a nutricionista Raphaela Goes abordou sua experiência ao se deparar com as novidades do mercado tecnológico. De acordo com a especialista, conhecer as novidades da indústria de alimentos e suplementos foi uma surpresa positiva. “Gostei muito do evento, achei super organizado e com muitos expositores”, contou.

“Me deparei com diversos snacks saudáveis (como barrinhas proteicas e biscoitos), além de muitas novidades da industria de suplementos (vitaminas, whey protein de diversos sabores diferentes)”, relatou Raphaela.

A nutricionista ainda alertou sobre a necessidade de sempre prestar atenção nos compostos ao considerar um produto. “Como existem muitas variedades de alimentos e suplementos é sempre importante que as pessoas fiquem atentas a falsos saudáveis pois nem todos os alimentos que tem esse apelo fazem bem para todo mundo, por isso a leitura dos rótulos, principalmente na parte dos ingredientes é fundamental”, explicou.