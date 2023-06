Menino de 2 anos é internado em UTI após engolir moeda de 10 centavos e morre dois dias depois

O menino Jackson Moisés Chagas, de 2 anos, foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Maceió, Alagoas, depois que engoliu uma moeda de 10 centavos. No entanto, ele enfrentou algumas complicações no quadro de saúde e morreu na manhã de quarta-feira (14).

Um parente, que não quer ser identificado, contou ao site G1 que Jackson morava com a mãe e outras três irmãs na cidade de União dos Palmares, no interior alagoano. A genitora estava penteando os cabelos de uma das meninas, na terça-feira (12), quando o garotinho pegou a moeda que estava em cima da cama e engoliu.

“Ela [a mãe] falou que deu banho e trocou as roupinhas deles e foi pentear o cabelo da Maria. Ela falou que não tinha visto que a moeda estava em cima da cama. Era uma moeda de 10 centavos. Quando ela estava penteando o cabelo, o Moisés colocou a moeda na boca e a filha dela falou ‘mãe, eu acho que o Moisés engoliu uma moeda que estava em cima da cama’. Quando ela viu, a boquinha dele já estava saindo baba e levou ele para o hospital”, relatou.

Assim que percebeu, a mãe levou o filho até o Hospital Regional da Mata. Na tarde de terça-feira (13), a criança foi transferida para a UTI Pediátrica do Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió. No entanto, ele enfrentou algumas complicações, como pneumonia e parada cardíaca, o que agravou o quadro de saúde. Assim, ele não resistiu e morreu no dia seguinte.

O parente relatou que a moeda só foi retirada do corpo da criança após a morte. A mãe, que cuidava sozinha dos filhos, está inconsolável com o acidente doméstico.

“Ela está sofrendo demais. Eu posso falar com todas as letras do mundo ela é uma ótima mãe. Ela nunca teve luxo para ela, sempre pensando neles. Tudo na vida dela são eles”, lamentou o familiar.

