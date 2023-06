“Estou dizendo a verdade”: Dani Alves reafirma que mentiu apenas para salvar seu casamento e não estuprou a jovem

Após ter novo recurso rejeitado pelo Tribunal de Barcelona, o jogador Brasileiro Dani Alves voltou a dizer que está dizendo a verdade e que “somente duas pessoas sabem o que aconteceu e sobretudo o que não aconteceu”, segundo notícia do La Vanguardia.

Ele se refere à noite em que manteve relações sexuais com uma jovem em uma boate de Barcelona, no dia 31 de dezembro, noite em que foi acusado pela garota de estupro.

No despacho, os três magistrados espanhóis da terceira câmara insistiram no risco de fuga do réu e disse quem que a nova declaração judicial da defesa e a matrícula dos filhos em escola de Barcelona não passam de estratégia da defesa.

A versão do jogador brasileiro foi dada pelo jornalista Nacho Abad em uma participação no programa ‘Em Boca de todos de Cuatro’: “Estou dizendo a verdade. Acho que todos entendem que eu estava tentando salvar meu casamento e é por isso que disse o que disse no começo”, disse Dani, referindo-se às muitas versões apresentadas durante seu depoimento.

Ele afirmou que vai provar que o que ocorreu na boate foi uma relação consentida. “Estou preso desde 20 de janeiro e ainda não fui julgado. Vai provar que não sou culpado e que foi uma relação consensual. Nunca me passaria pela cabeça impor o ato sexual a ninguém como está escrito”, disse o atleta.

Dani Alves disse também, segundo o jornalista, que sempre colaborou com a polícia, desde o primeiro momento. : “Fui à polícia por minha própria vontade do México e me recusei a ir para o Brasil, país que não teria colaborado com a Espanha em minha rendição. Fiz isso para me defender e provar minha inocência”, afirmou.