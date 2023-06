Adolescente também morreu de febre maculosa; número de vítimas fatais em SP chega a oito

A adolescente Erissa Nicole Santana, de 16 anos, que ficou internada após apresentar sintomas como febre, machas vermelhas e dor no corpo, em Campinas, no interior de São Paulo, também morreu vítima de febre maculosa. O Instituto Adolfo Lutz confirmou a causa da morte dela na manhã desta quinta-feira (15). Com isso, subiu para oito o número de vítimas fatais da doença no estado desde o início deste ano.

Erissa também esteve na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, no dia 27 de maio. O evento é o mesmo em que participaram o casal Mariana Giordano, de 36 anos, e Douglas Costa, de 42, além da dentista Evelyn Santos, de 28 anos, todos vítimas de febre maculosa.

A adolescente acompanhou o pai que trabalhava no evento e permaneceu no local por pouco mais de 30 minutos. Dias depois, começou a ter sintomas característicos da doença e, no dia 9, foi internada em um hospital particular de Campinas. No entanto, ela não resistiu e morreu na noite de terça-feira (13).

Balanço

Com a confirmação das causas da morte de Erissa, subiu para oito o número de vítimas fatais da doença no estado. Inicialmente a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou que eram seis mortos, incluindo as vítimas recentes, mas só agora a Prefeitura de Limeira incluiu no sistema a informação sobre um óbito registrado na cidade em março deste ano.

Segundo a SES, no ano passado, foram registrados 63 casos, com 44 óbitos confirmados. Já em 2021, foram 87 casos e 48 óbitos.

A secretaria emitiu um alerta para que as pessoas que estiveram na Fazenda Santa Margarida, no período de 27 de maio a 11 de junho e apresentarem febre e dor pelo corpo, dor cabeça ou manchas avermelhadas pelo corpo, procurem atendimento médico imediatamente e informem ao médico que estiveram na região.

Vítima teve caso tratado como dengue

O empresário Marcelo Borges, noivo da dentista Evelyn Santos, de 28 anos, uma das vítimas da febre maculosa no estado, contou que inicialmente os médicos nem chegaram a desconfiar que ela tivesse sido infectada pela doença e trataram os sintomas como dengue.

Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo, reproduzida pelo site G1, Marcelo relatou que ele começou a ter sintomas como febre, manchas vermelhas e dores no corpo dias depois da festa, mas tomou analgésicos e seguiu com suas atividades. Logo depois foi a vez de Evelyn começar a passar mal.

“No sábado [3] ela começou da mesma forma, já caiu de cama, não conseguia levantar [...] para andar é ruim, é muito forte a dor que dá”, explicou ele, que destacou que no dia 4 a jovem pediu para ir ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia, cidade em que eles moram, quando fez exames e começou a tratar a questão como dengue e foi liberada.

No dia 5, no entanto, o casal voltou ao hospital, quando o exame descartou que fosse dengue e o médico teria dito que “poderiam ser muitas coisas”. Assim, mais uma vez, a dentista foi orientada a voltar para casa e descansar.

Evelyn continuou se sentindo mal e, no dia 6, teve uma convulsão no carro enquanto estava sendo levada para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. A jovem já chegou em estado de choque e, segundo o noivo, precisou ser intubada e permaneceu internada até o dia 8, quando não resistiu e morreu.

Marcelo ressaltou que, em nenhum momento, o casal foi questionado sobre o local que esteve antes de apresentar os sintomas e que os médicos só citavam dengue. A família só desconfiou que Evelyn tinha morrido de febre maculosa depois da confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz das causas das mortes do casal Mariana Giordano, de 36 anos, e Douglas Costa, de 42, que também estiveram na “Feijoada do Rosa”, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas.

Procurada pela reportagem da EPTV, a Prefeitura de Hortolândia destacou que Evelyn buscou atendimento no hospital da cidade no dia 4, quando foi medicada conforme quadro clínico e orientada a retornar se houve agravamento de sintomas.

Depois disso, no dia 6, ela teria ido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rosolém, mas, durante a triagem, não foi localizada e teria deixado o local antes de ser atendida.

Febre maculosa é transmitida por picada de carrapato (Reprodução/Jerry Kirkhart/Wikimedia)

Febre maculosa

A febre maculosa é uma doença infecciosa causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, que é transmitida por meio da picada de carrapato. Ou seja, a transmissão não ocorre de pessoa para pessoa, apenas pelos insetos infectados.

Os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças que causam febre alta, segundo alertou a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo.

Entre eles estão febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia, dor abdominal e muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia dos membros. A doença pode variar de leve a grave, com alta taxa de letalidade.

No Brasil, o principal vetor é o carrapato estrela, mas qualquer espécie pode abrigar a bactéria causadora da febre maculosa, como o carrapato do cachorro, segundo alerta do Ministério da Saúde.

