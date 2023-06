‘Crime brutal’: jovem é morta com 22 facadas em motel em pleno Dia dos Namorados, no Pará

A Polícia Civil investiga a morte da jovem Rayana Rocha Tomaz, de 25 anos, que foi esfaqueada dentro de um motel em Belém, no Pará, em pleno Dia dos Namorados. O corpo dela estava caído ao lado de Samuel Ferreira da Silva, de 35, que também estava ferido e foi socorrido. A investigação aponta que o homem cometeu o feminicídio e se feriu na sequência. Ele segue internado, mas mantido sob custódia.

O casal deu entrada no motel no último dia 12. Horas depois, um funcionário escutou gritos de socorro e acionou a Polícia Militar. No entanto, quando os agentes chegaram, a jovem já estava sem vida. Ja o companheiro dela também apresentava lesões no tórax e foi levado para o Hospital Metropolitano.

Uma perícia confirmou que Rayana levou 22 facadas. “O que nós observamos na cena do crime foi grande brutalidade. [Teve] Intenção porque ele trouxe a arma, ele atingiu a vítima com diversas facadas, não foi só uma. Então ali mostra a intenção de matar”, disse a perita Virgínia Paiva em entrevista à TV Globo.

“Ele trouxe a arma, tinha intenção de matar. Ele atingiu a vítima com diversas facadas, não foi só uma, então isso mostra a intenção explícita de matar”, destacou a perita ao site G1.

O caso segue em investigação tanto na Delegacia de Feminicídios quanto na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher, em Belém. A motivação do assassinato da jovem ainda é um mistério.

A defesa do homem não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Família pede justiça

A família de Rayana criou uma página no Instagram para cobrar justiça pela morte da jovem. Em uma publicação, eles afirmaram que o suspeito pelo crime é um mototaxista, e não o ex-companheiro dela, com quem ela ainda tinha registros nas redes sociais.

