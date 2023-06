Casal que fazia sexo no carro e assaltado e deixado pelado na rua

Um vídeo de um crime ocorrido em agosto do ano passado voltou a viralizar nas redes sociais ao mostrar um casal que namorava nu dentro do carro sendo assaltado e deixado pelado no meio da rua.

O homem e a mulher não foram identificados e nem mesmo o local do assalto. De acordo com a imagem, três homens se aproximam de um Nissan Versa que está parado em uma rua de pouco movimento e passam a tentar abrir a porta do lado do motorista. Um deles tenta abrir a porta traseira e nota o casal na parte de trás do veículo.

Não se sabe se o casal foi coagido ou simplesmente ficou com medo, mas imediatamente abrem as portas do carro e o homem e a mulher são retirados com violência do veículo completamente pelados. Antes de saírem com o carro, o trio joga as roupas do homem e da mulher pela janela e fogem com o carro.

🚨ATENÇÃO: Casal é assaltado enquanto fazia amor no carro. Os bandidos fizeram os dois descerem pelados. pic.twitter.com/k9iuzbKiVK — CHOQUEI (@choquei) June 13, 2023

O vídeo ainda mostra o casal parado no meio da rua vestindo as roupas que foram deixadas, mas não parecem amedrontados ou ansiosos por acabarem de terem sido assaltados.

Tudo o que se sabe sobre esse roubo de carro é que ele ocorreu em agosto de 2022, em Belo Horizonte, Minas Gerais.