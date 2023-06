TV desligada: avó de 93 anos ainda pensa que ator Jeff Machado morreu após sofrer ‘mal súbito’

A mãe do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, diz que a avó dele, que tem 93 anos, ainda não sabe de todos os detalhes cruéis sobre sua morte. Maria das Dores Machado diz que a família tenta “preservar” a idosa e contou que o artista morreu após sofrer um “mal súbito”. Enquanto isso, o principal suspeito do crime, Bruno de Souza Rodrigues, de 37, segue foragido.

Em entrevista ao “Splash”, do UOL, Maria das Dores revelou que está morando com a mãe desde a morte de Jeff e que, por enquanto, ainda não conseguiu contar para ela o que realmente aconteceu.

“Minha mãe tem 93 anos e não sabe como o Jefferson Machado morreu. Nossos irmãos conversaram com a mãe que ele teve um mal súbito, que teve um aneurisma e não tinha retorno”, disse ela.

“Aqui a gente não liga a televisão. A gente só liga quando sabe que tem um programa que dá pra ver e tem muito cuidado. As cuidadoras ficam sempre com o controle da televisão na mão. Qualquer coisa, aperta [o botão]”, contou a mãe.

Maria das Dores disse que também evita ver o noticiário sobre o crime. “É complicado a gente ver falar o filho dessa forma. Não parece verdade. A minha cabeça não acredita. O Jeff era saudável, lindo e maravilhoso. Sempre cuidou das vacinas, dos remédios, da alimentação”, ressaltou ela.

‘Amigo estava estranho’

Na semana passada, Maria das Dores já tinha falado com a reportagem, quando revelou que Jeff estava achando Bruno Rodrigues “muito estranho”.

“Dia 15 de janeiro eu falei com o Jefferson. Ele disse: ‘Não, o Bruno está muito estranho. Eu tento falar com ele, porque tenho que fazer um MEI (Microempreendedor Individual). Ele marcou, e não veio. Eu já teria que entrar nessa novela agora’”, contou o ator à mãe.

Ela disse que também estranhou aquela atitude, mas ainda tentou acalmar o ator. “Eu disse: ‘Ah, meu filho, às vezes, eles estão com muito trabalho, mas vai dar tudo certo.’ Eu nunca botei pensamento negativo em nada”, disse ela.

Procurada pelo UOL, a defesa do suspeito destacou, em nota, que “a versão de Bruno é de que não matou. Esperamos o breve encerramento das investigações, e, provar ao longo do processo que quem matou Jefferson foi Marcelo, e que Bruno participou da ocultação”.

Bruno Rodrigues foi indiciado pela morte do ator e teve a prisão decretada pela Justiça, mas segue foragido. O garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, que foi preso acusado de envolvimento no assassinato, disse em depoimento que o produtor exigiu que a vítima entregasse documentos e passasse senhas antes de ser morta.

Jeander Vinícius Braga e Bruno Souza Rodrigues são apontados pela polícia como autores da morte de Jeff Machado (Reprodução/Redes sociais)

Suspeito tentou vender casa do ator

Maria das Dores disse que Bruno tentou extorquir Jeff de todas as formas prometendo que o escalaria em uma novela. O artista repassou mais de R$ 20 mil para o produtor, do dinheiro deixado como herança pelo avô, mas, além disso, o “amigo” chegou a tentar vender a casa do ator.

“Ele era tão dissimulado que chegou a negociar a casa do meu filho com a gente. Disse ter um casal interessado na compra e o dinheiro seria usado para investir na carreira do Jeff. Bruno estava convencido de que meu filho era a vítima perfeita. Tudo o que ele queria era extorquir todo o dinheiro dele. Isso já ficou bem claro”, afirmou Maria das Dores em entrevista ao jornal “O Globo”.

Jeff Machado integrou o elenco da novela “Reis”, da RecordTV

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grande, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada, no último dia 22. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem foi Bruno Rodrigues quem alugou o local.

A mãe do ator disse que, neste intervalo até o corpo do ator ser localizado, ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele. No entanto, ela desconfiava, pois os textos não eram semelhantes aos que o filho costumava enviar.

Por conta do avançado estado de decomposição, Jeff Machado foi identificado por meio das digitais. Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

