Morre idoso que teve olho perfurado por vizinho pelado e descontrolado, no litoral de São Paulo

O idoso de 62 anos, que foi esfaqueado e teve o olho perfurado por um vizinho, de 37, em Cubatão, no litoral de São Paulo, morreu. Ele estava internado desde o último dia 6 em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O agressor, que estava pelado e descontrolado e também atacou a irmã, segue preso.

A confirmação da morte do idoso foi divulgada pela Prefeitura de Cubatão nesta terça-feira (13). Segundo o site G1, agora, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) destacou que o caso é tratado como homicídio consumado, mas o inquérito segue em aberto no 2º Distrito Policial de Cubatão, já que o homem também esfaqueou a irmã.

O caso aconteceu na última terça-feira (6). Um vídeo publicado pelo jornal “O Tempo” mostra quando o homem pelado discutia com a irmã e o cunhado, no Conjunto Residencial Rubens Lara, no bairro Jardim Casqueiro. Antes disso, ele tinha invadido o apartamento do vizinho idoso e o esfaqueou, perfurando seu olho. Na sequência, desceu as escadas e passou a perseguir a irmã (veja abaixo).

Um homem completamente pelado invadiu o apartamento vizinho e atacou um idoso, de 62 anos, no Conjunto Residencial Rubens Lara, em Cubatão (SP). pic.twitter.com/2TXrZ0aOuF — O Tempo (@otempo) June 9, 2023

Quando eles estavam no térreo, a irmã e o marido tentaram fechar uma porta ao perceber a aproximação do homem pelado, mas ele conseguiu abri-la e partiu para cima da mulher, que sofreu cortes nas mãos. Depois disso, o marido dela conseguiu entrar em luta corporal contra o agressor e o imobilizou.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. No local, os agentes encontraram o idoso todo ensanguentado e sentado na calçada em frente ao prédio. Tanto ele quanto a irmã do agressor foram socorridos e levados para o Pronto Socorro Central de Cubatão.

A mulher recebeu atendimento e foi liberada. Já o idoso permaneceu internado, mas não resistiu e morreu. A motivação dos ataques ainda é desconhecida.

Homem pelado esfaqueou a irmã e perfurou o olho de vizinho, em Cubatão, no litoral de SP (Reprodução/Twitter)

