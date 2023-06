Jovem que afirma ser Madeleine McCann volta a insistir no caso mostrando cicatriz

Julia Wendell , a jovem que no último ano afirma ser Madeleine McCann, voltou a dizer que é a menina e que tem semelhanças com ela.

De acordo com o portal El Cronista, ela compartilhou novas fotos para demonstrar as características físicas que compartilha com a menina britânica desaparecida na Praia da Luz em 2007

Desta vez, ela comparou uma cicatriz que ambas carregariam no rosto e escreveu sobre isso no Instagram.

“Para quem ainda não acredita em mim: vejam vocês mesmos. Muitas pessoas podem ver, o que você acha? Eu acho que é uma prova bastante sólida. Você não acha?”, disse.

Após avaliar as luzes e contrastes nas fotos, ele compartilhou quatro imagens da menina onde apontava uma cicatriz em seu rosto e revelou que tem a mesma cicatriz.

Apesar de os testes de DNA terem confirmado que ela não era Madeleine, a jovem de 21 anos insiste em provar a sua relação com o caso, mas não tem a atenção da polícia britânica, portuguesa ou alemã.

As buscas por Madeleine ainda se concentram em Portugal e em relacionar Christian Brueckner, um criminoso sexual e pedófilo condenado, com o caso.

