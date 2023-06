Grupo que ateou fogo no cabelo da garota de programa tentou comprar o silêncio da vítima

Após ter o cabelo queimado por um grupo de quatro homens que estavam em um carro no último sábado, em Bangu, no Rio de Janeiro, a garota de programa transexual Beatriz Sttefany Vilella Vicente, de 18 anos, disse na delegacia que o mesmo carro voltou naquela madrugada e seus integrantes ofereceram R$ 2 mil pelo seu silêncio. A notícia é do jornal Extra.

O vídeo que mostra o momento em que o carro para na avenida Brasil e um rapaz do lado do carona saca um aerossol e um isqueiro e ateia fogo no cabelo da jovem viralizou nas redes sociais. As chamas consumiram a trança da jovem, que era um aplique e ela rapidamente o retirou para evitar queimaduras na cabeça.

Nas imagens, filmadas pelos próprios integrantes do ataque, os garotos foge rapidamente do local dando risadas do incidente. A vítima disse à polícia que eram quatro rapazes e que não reconheceu nenhum deles.

LEIA TAMBÉM: Morre idoso que teve olho perfurado por vizinho pelado e descontrolado, no litoral de São Paulo

Veja o vídeo:

Pq o ser humano tem esse odio. Homem Taca fogo no cabelo de uma garota de programa na Avenida Brasil no último sabado, isso é pura Covardia pic.twitter.com/CQ2aVTankO — Aqui é Flamengo SRN (@CarlosEdufla78) June 12, 2023

Medo de voltar às ruas

Beatriz revelou que após o incidente está com medo de voltar às ruas e voltar a ser alvo dos homens que a atacaram na noite do último sábado. Ela costuma trabalhar no local as sextas, sábados e domingos, mas agora não tem certeza se poderá continuar: " Estou muito nervosa, não sei se vou poder ficar na rua de bobeira”, disse.

LEIA TAMBÉM: Sucesso nos negócios: Suzane Ritchthofen vende produtos de ateliê de costura até para o Japão

Ela também revelou que agora tem medo até de sair para ir ao mercado fazer compras. “Me sinto oprimida”, disse.

O caso foi registrado na 36ª DP, de Santa Cruz, na segunda-feira e os policiais estão investigando as imagens para tentar reconhecer os autores. O boletim de Ocorrência foi lavrado como injúria por preconceito e tentativa de lesão corporal.