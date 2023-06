Feira oferece diversos serviços gratuitos voltados para a comunidade LGBTQIAPN+, em São Paulo

Em comemoração ao mês dedicado internacionalmente ao orgulho LGBTQIAPN+, a universidade Estácio realiza até a próxima sexta-feira (16) a “2ª Semana da Diversidade”, em São Paulo. O evento conta com uma série de serviços de saúde gratuitos para a comunidade, além de palestras, oficinas, rodas de conversa e atendimentos nas áreas cível, consumidor e criminal.

No evento, aberto ao público nos campi Conceição, Interlagos e Santo Amaro, também será distribuído kits de prevenção à ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).Também serão oferecidos serviços como avaliação corporal, nutricional e limpeza de pele e massagem.

Para Jonas Colvara, membro da comunidade LGBTQIAPN+ e reitor da Estácio São Paulo, o desenvolvimento rumo à formação de uma instituição de ensino mais diversa é fundamental.

“Nunca encontrei qualquer tipo de discriminação na Estácio, pelo contrário. Me sinto incluído pelo movimento de promoção à diversidade da companhia. Porém, sei que essa não é a realidade de todos LGBTQIAPN+. A feira vem como papel fundamental onde estamos buscando gerar uma educação mais inclusiva, justa e acolhedora”, declara o reitor.

Dentre os serviços do NPJ (Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio), estão as orientações para a reparação civil em caso de discriminação e orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica. Pensando na comunidade trans, uma das maiores dificuldades é a correção de nome social, que geralmente é um processo burocrático e caro. Por isso, também será oferecido orientações para retificação de nome em cartório.

“Quando o nome do registro não equivale ao gênero pode se tornar um grande sofrimento para a pessoa. Por isso, a adequação do nome é fundamental para garantir a intimidade, privacidade e dignidade, evitando situações de constrangimento. É necessário unirmos forças para garantir os direitos da comunidade LGBTQIAPN+ e a retificação do nome e gênero é um passo essencial nesse processo”, afirma Roberta Candido, coordenadora do curso de Direito da Estácio.

Confira abaixo a programação da feira:

Campus Conceição: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 673 - Jabaquara

13 de junho:

14h – 17h: Atendimento a comunidade - Quick massage.

19h – 21h: Oficina Arte Terapia - Tratar o tema em uma atividade arteteraupêutica.

19h – 21h: Palestra - O envelhecimento de pessoas LGBTQIA+ - Convidado: Rafael Linhares.

14 de junho:

9h – 11h: Palestra - Utilização dos métodos de PREP E PEP - Prof.º Emerson Barbosa.

14h – 17h: Atendimento a comunidade - Avaliação Corporal e Nutricional.

14h – 17h: Orientações e Assistências jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação.

19h – 21h: Palestra - Utilização dos métodos de PREP E PEP - Prof.º Emerson Barbosa.

15 de junho:

9h – 11h: Palestra - A Nutrição na Transexualidade

14h – 17h: Atendimento a comunidade - Consulta e procedimentos estéticos faciais

14h – 17h: Orientações e Assistências jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação.

19h – 21h: Palestra - A Nutrição na Transexualidade

16 de junho:

19h30 – 21h: Roda de Conversa - Documentário “De gravata e unha vermelha” - Será exibido o documentário e dois professores e um aluno conduzirão a roda. Será dado tempo aos alunos e participantes externos para que coloquem questões e seu sentimentos.

Campus Santo Amaro: R. Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 108 - Santo Amaro

14 de junho:

9h: Palestra - Alimentos Quilombolas com Aline Guedes, participante do reality Mestre do Sabor.

14h – 17h: Orientações e Assistência jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação; Orientações em caso de difamação, perseguição e homofobia por meio eletrônico.

15 de junho:

14h – 17h: Orientações e Assistência jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação; Orientações em caso de difamação, perseguição e homofobia por meio eletrônico.

16 de junho:

9h – 11h: Atendimento a comunidade - Consulta e procedimentos estéticos faciais.

16h – 20h: Protagonize: Feira do Empreendedorismo - Livre para ser quem eu sou.

19h – 21h: Atendimento a comunidade - Consulta e procedimentos estéticos faciais.

17 de junho:

16h – 20h: Desfile de moda - Sabores do Brasil

Campus Interlagos: Av. do Jangadeiro, 111 - Interlagos, São Paulo

13 de junho:

9h às 21h: Doação de Alimentos e Agasalhos - Arrecadação em prol da ONG Transconvida, que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho.

14 de junho:

9h às 21h: Doação de Alimentos e Agasalhos - Arrecadação em prol da ONG Transconvida, que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho.

14h – 17h: Orientações e Assistências jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação.

16h às 21h: Mostra Empreendedora - Exposição de alunos pequenos empreendedores.

19h às 21h: Brinquedoteca - Oficina de diversidade e inclusão - Oficina de diversidade e inclusão organizada pela Profa. Helena.

15 de junho:

9h às 21h: Doação de Alimentos e Agasalhos - Arrecadação em prol da ONG Transconvida, que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho.

14h – 17h: Orientações e Assistências jurídicas gerais – Orientações sobre como proceder em caso de violência doméstica; Orientações para retificação de nome em cartório; Orientações para Reparação civil em caso de discriminação.

19h – 21h: Oficina Pindorama e Reflexões Diversidade Humana.

16 de junho:

9h às 21h: Doação de Alimentos e Agasalhos - Arrecadação em prol da ONG Transconvida, que capacita pessoas trans para o mercado de trabalho.

19h às 21h: Palestra - Camila Inácio - O impacto da liderança inclusiva no mercado de trabalho, organizado pela Profa. Daniela.

LEIA TAMBÉM: