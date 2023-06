‘Crueldade animal’: donos dizem que cachorro foi esfaqueado e jogado de prédio, em Recife

A Polícia Civil investiga a morte do cachorro Pingo, de 4 anos, que foi encontrado sem vida embaixo de uma árvore, em Recife, em Pernambuco. Os donos afirmam que o dachshund sumiu do apartamento da família, no segundo andar de um conjunto residencial, e foi achado horas depois sem vida, com vários ferimentos. Eles acreditam que ele foi esfaqueado e jogado pela janela.

O caso aconteceu na última quinta-feira (8), no Conjunto Residencial Jardim Caxangá. A estudante Ilanna Marques, dona do cachorro, contou ao site G1 que uma tia dela mora no mesmo andar do prédio e que, por isso, era comum que Pingo circulasse entre as residências. Assim que percebeu que ele tinha saído, ela passou a procurá-lo.

Logo depois, a jovem recebeu uma ligação da administração do condomínio informando que o cão estava morto. “Na mesma hora que ele saiu de casa, fomos atrás, mas acreditamos que ele subiu as escadas. Escutamos um latido e, depois, silêncio total. Ainda foi especulado que ele tinha entrado na casa de alguém e pulado da varanda, mas não tinha como. Ele caiu perto de uma árvore que fica ao lado do muro, longe da varanda. Se tivesse pulado, teria caído mais perto do prédio”, afirma a dona.

Depois, a estudante levou Pingo até uma veterinária, que suspeitou que ele tenha sido morto antes de ser jogado do prédio.

“Trouxemos o corpo dele para casa e vimos que ele estava com um ferimento na pata traseira e no peito. Levamos para uma veterinária e ela disse que ele teve uma fratura exposta na pata, mas o ferimento no peito foi feito por um objeto perfurocortante, como uma faca. Pelo que ela constatou, ele já caiu sem vida, e não morreu por causa da queda”, ressaltou Ilanna.

A dona procurou a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente e registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil, por sua vez, classificou o caso como “crueldade animal” e destacou que uma investigação segue em andamento. Diligências são realizadas e, nos próximos dias, os donos de Pingo deverão ser ouvidos novamente.

Repercussão

O assunto também repercutiu nas redes sociais, onde internautas lamentaram a morte do cãozinho. Veja algumas postagens abaixo:

O quão cruel tem q ser pra esfaquear um CACHORRO, e um salsicha ainda q não transmite nenhum pingo de agressividade — Caio (@LCE0102) June 12, 2023

se essa pessoa q matou o cachorro pingo morrer da mesma coisa *f4c4d4* eu vou ter pena?



eu não vou não! — dey (@deynalemos) June 12, 2023

Na postagem que denuncia a morte do cachorro, a família observou que "Pingo era um cão domesticado de pequeno porte, alegre e brincalhão. Nada justifica tamanha crueldade."... — Crimes Reais (@CrimesReais) June 12, 2023

Tô triste com a história do cachorro pingo agora não vou mais dormir — Nicollindaaa (@rigottoo) June 13, 2023

