VÍDEOS: Mãe fala sobre recuperação da jovem que parou em UTI após cheirar pimenta: “Estou confiante”

Adriana Medeiros, mãe da trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, voltou a falar sobre o processo de recuperação da filha. Em vídeos postados no Instagram, ela agradeceu pelo apoio de todos, disse que acredita que a filha tenha melhora no futuro e destacou que tudo dependerá de uma série de tratamentos multidisciplinares que terá de fazer (assista abaixo).

“Oi pessoal, estou passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de carinho. Obrigada a todos. Quem me conhece sabe que eu não mediria esforços para cuidar dos meus filhos. E isso desde pequeninhos. Então, gratidão a todos pelas mensagens de carinho, pelas orações, pela ajuda”, começou Adriana.

“Estamos aqui nos sentindo abraçados e estou confiante com o futuro da minha filha. Ela não tem um tratamento específico. O que define é um conjunto de pessoas que vão cuidar dela no decorrer do tempo. Então, a minha fé não vai se abalar”, destacou a mãe.

Por fim, ela agradeceu pelo suporte que a família tem recebido, inclusive em uma vaquinha que busca angariar fundos para ajudar no tratamento de Thais.

“Vou continuar com minha fé inabalável e na confiança que tudo vai dar certo. Um dia de cada vez, sigo com meus pés no chão, e graças a cada um de vocês, com as orações, com as ajudas, vou conseguir (..) Gratidão a todos vocês”, concluiu a mãe.

Alta médica ‘em breve’

Na semana passada, Adriana disse que “em breve” a jovem poderá ter alta médica. Segundo ela, antes disso ela passará por uma avaliação dos médicos e será preciso montar uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) domiciliar.

“Depois que receber alta, ela deve começar a fazer reabilitação. Aí eles falam tudo que a gente precisa, como cama e oxigênio. Vou ter que mudar aqui para perto do Crer [Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação] porque o estado dela é muito complicado”, explicou Adriana em entrevista ao site G1.

Ainda segundo a mãe, como a trancista tem respondido bem aos tratamentos, foi liberada para começar a fazer uso de botox para ajudar na sua recuperação. “Até o dia da previsão de alta, a Thais vai passar por exames para comprovar o quadro de saúde dela e se vai ser possível liberá-la. Para ganhar a alta clínica, ela precisa estar forte”, pontuou.

Vídeos mostram reações

Recentemente, a mãe tem compartilhado vídeos que mostram a jovem reagindo ao ouvir o nome das duas filhas, Antonella e Valentina, e ao saber de outros parentes. “Aqui continuamos lutando todos os dias pela sua recuperação, não importa quanto tempo leve, estarei sempre ao seu lado”, escreveu a mãe da legenda da publicação.

“Aos poucos, Deus vai restaurando a vida da minha filha. Saiba que meu amor por você é incondicional e sem limite. Te amo!!!”, ressaltou Adriana no vídeo.

Em outro vídeo, Thais também parece querer falar ao ser elogiada pelas batalhas que já venceu até aqui. “A mamãe vai cuidar da Antonella e da Valentina hoje, tudo bem? Eu te amo, tá. Você vai ficar bem minha filha, tá, pode ter certeza. Você vai ficar muito bem. A mamãe sabe disso, é só um tempinho. Você é linda, maravilhosa, está superando todos os desafios do dia a dia. Você está de parabéns, é uma mulher forte, guerreira”, destacou a mãe.

Na legenda da publicação, Adriana escreveu: “Foco, força e fé!!! Você é a minha prioridade e de milhões de pessoas que torcem e estão em orações todos os dias”.

A trancista completou três meses internada no último dia 17 de maio. Nesse período, além de ter sofrido danos neurológicos por causa da crise grave de asma, ela enfrentou uma pneumonia e quedas bruscas de pressão. No entanto, a família dela comemora que, aos poucos, a jovem tem apresentado sinais de recuperação e já consegue respirar sozinha.

Por enquanto, ela segue internada no Crer, em Goiânia. “Ela está se recuperando, tudo no tempo dela. O estado clínico, graças à Deus, está controlado. Não tem mais pneumonia, não tem secreção”, disse Adriana no último dia 25.

Adriana já tinha relatado que Thais segue fazendo fisioterapia e consegue sentar e manter a coluna ereta. Além disso, ela ingere iogurtes e alimentos líquidos, mas ainda não consegue falar e está com os movimentos nas mãos e pernas bastante debilitados. A jovem também ainda não enxerga, mas os médicos acreditam que esse seja um problema passageiro.

Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, que passou mal ao cheirar uma pimenta e acabou na UTI, continua em processo de recuperação (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

A trancista passou mal na tarde do último dia 17 de fevereiro durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida. “A Thais contraiu asma e bronquite no final da gravidez dela, desde então, eu venho lutando com ela. Ela tem alergia a muita coisa, só que a gente ainda não sabia. A gente ia começar um tratamento com ela no Hospital das Clínicas em Goiânia, mas, por motivo financeiro, não conseguimos continuar. Ela disse: - não, mãe, depois a gente faz”, contou ao “G1″.

Segundo Adriana, por conta das crises frequentes, a filha já tinha ficado internada cinco dias com uma bactéria no pulmão. Ela se recuperou, mas era comum ter sintomas como falta de ar, tosse e corpo empolado. Apesar disso, ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

