Vídeo: jovem incendeia cabelo de garota de programa e sai dando risada

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que um jovem no banco do motorista de um carro para na avenida Brasil, na zona oeste do Rio de Janeiro, e incendeia o cabelo de uma garota de programa que se aproxima da janela, fugindo em seguida e dando risada. O incidente ocorreu no último sábado, por volta das 23h, de acordo com notícia do jornal Extra.

A vítima se chama Beatriz Sttefany Vilella Vicente, de 18 anos, e é uma mulher transexual. Ela contou que o rapaz ateou fogo em seu cabelo usando um frasco de desodorante e um isqueiro. Ela disse que o fogo subiu por suas tranças e provocou uma grande chama e ela foi obrigada a retirar a prótese para evitar queimaduras no couro cabeludo. Ela não sofreu queimaduras no corpo.

Beatriz disse que os homens já haviam passado de carro pelo local antes e xingando-as com termos preconceituosos e nesta segunda vez eles voltaram a já atearam fogo, sem falar nada. Neste momento, segundo contou, estava no local somente ela e sua amiga. “Ninguém sabe o que a gente passa. Às vezes, dá um pouco de medo porque sempre tem uns palhaços, até homem armado aparece”, desabafou.

Pq o ser humano tem esse odio. Homem Taca fogo no cabelo de uma garota de programa na Avenida Brasil no último sabado, isso é pura Covardia pic.twitter.com/CQ2aVTankO — Aqui é Flamengo SRN (@CarlosEdufla78) June 12, 2023

Embora não tenha precisado ir ao hospital e nem se queimado com o ataque homofóbico, Beatriz garante que nesta segunda-feira, amparado pelo vídeo que foi compartilhado por todas as redes sociais, vai procurar uma delegacia e prestar queixa.

A vítima não adiantou se reconheceu os homens ou se tem detalhes da placa do carro na qual estavam os agressores, já que o vídeo foi gravado de dentro do carro, pelo próprio companheiro do rapaz que incendiou a jovem.