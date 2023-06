‘Só queriam comer’: novo vídeo mostra resgate de crianças perdidas na Amazônia colombiana

Um novo vídeo mostra o momento em que indígenas encontraram as quatro crianças que sobreviveram a um acidente de avião em 1º de maio e passaram 40 dias perdidas na Amazônia colombiana. As imagens, divulgadas pela RTVC Notícias, mostram os irmãos sendo amparados, quando um homem, visivelmente emocionado, diz: “Com a emoção e a alegria de encontrar essa família, tenho poucas palavras” (veja abaixo).

O vídeo mostra Lesly Mucutuy, de 13 anos, Soleiny Mucutuy, de 9 e Tien Mucutuy, de 4, sob os cuidados dos socorristas, enquanto um deles segura a pequena Cristin Mucutuy, de 1 ano, e murmura uma canção de ninar para ela.

O resgate foi realizado na última sexta-feira (9). A mais nova, que tinha 11 meses quando sumiu, completou o primeiro aniversário perdida na mata. A mãe dos quatro, Magdalena Mucutuy, não resistiu.

Após encontrar os pequenos, o indígena Henry Guerrero, de Araracuara, disse em entrevista ao jornal colombiano “El Espectador” que eles “só queriam comer arroz com leite e pão”. Além disso, ele destacou que, apesar de fracos, todos estavam lúcidos.

Lesly, que foi apontada como heroína ao conseguir cuidar dos irmãos menores, carregava uma lanterna, garrafas de refrigerante, além de um toldo e dois celulares, os quais não tinham sinal, mas serviam para distrair as crianças. Eles são pertencentes à comunidade indígena Uitoto.

Avião que caiu com a crianças na selva colombiana (Reprodução/Twitter)

O acidente aéreo

O acidente aéreo ocorreu no último dia 1º de maio, quando o voo com origem e destino entre Caquetá e San José del Guaviare caiu no meio da Amazônia colombiana. O piloto informou sobre falhas no avião, que desapareceu dos radares um tempo depois. Três corpos de adultos foram localizados no início das buscas.

A equipe também encontrou fraldas, tampa e mamadeira, tesoura, um maracujá mordido e pegadas das crianças a cinco quilômetros de onde ocorreu o acidente, o que indicava que os pequenos ainda estavam vivos.

Diretor da Autoridade Aeronáutica Civil da Colômbia, Sergio París Mendoza contou que as crianças mais velhas tiveram que mover o corpo da própria mãe para conseguir retirar Cristin dos destroços do avião. “A criança indígena, mais velha, conseguiu ver o movimento dos pés da bebê, e a tirou. Estava entre o corpo da mãe e do piloto. E deixaram a aeronave”, revelou.

“Infelizmente, a cadeira onde a mãe estava se desprendeu com o impacto e caiu contra o corpo do piloto. A cadeira onde estava a filha maior e os menores atrás está absolutamente intacta, não se desprendeu”, destacou Mendonza.

Durante as buscas, um cachorro chamado Wilson ajudou as equipes de socorro. As autoridades acreditam que ele encontrou as crianças primeiro, pois pegadas dele estavam na área em que elas foram achadas. No entanto, o cão desapareceu desde a última quarta-feira (7) e segue sendo procurado.

Objetos encontrados na mata por socorristas indicavam que crianças estavam vivas (Reprodução/Forças Militares da Colômbia)

Momentos após a queda

Após serem resgatadas, as crianças contaram que a mãe delas ficou viva por alguns dias depois da queda. Ela deu orientações para a filha mais velha ir embora com os menores e que deveriam procurar pelo pai delas, que “as ama muito”.

O general Pedro Sanchez, que também atuou no resgate, disse que inicialmente elas comeram três quilos de farinha de mandioca que havia no avião e depois sobreviveram à base de frutas silvestres. Assim, ficaram circulando pela mata. Quando já estavam sem forças, pararam e, assim, acabaram localizadas.

Apesar do quadro de desnutrição, os quatro passam bem e estão fora de perigo.

#Atención



Los niños se encuentran en este momento en la población de Calamar, en Guaviare y serán trasladados a San José en las próximas horas.



Sigue la transmisión de #ElNoticieroDeTodos #EnVivo 🔴📺 https://t.co/8j26qToVCP pic.twitter.com/9iQ2WPS9QP — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 10, 2023

