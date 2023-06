‘Cheiro mais forte nas partes íntimas’: ginecologista é acusada de racismo contra paciente negra no RJ

A ginecologista Helena Malzac virou ré em um processo na Justiça acusada de racismo contra uma paciente negra, de 19 anos, no Rio de Janeiro. A vítima relatou que, durante uma consulta particular, a profissional disse para ela que “mulheres pretas têm mais probabilidade de ter o cheiro mais forte nas partes íntimas”.

O caso foi revelado pelo “Fantástico”, da TV Globo. A consulta em questão ocorreu no início do ano passado, quando Luana Génot, que é madrinha da jovem, a levou para a colocação de um DIU.

A reportagem exibiu as falas da ginecologista, que foram gravadas durante o atendimento por Luana ao estranhar a conduta da médica. “Muito forte, aqui, ó. Quando você sua, o cheiro piora. É a mesma coisa do sovaco. É o mesmo cheiro, é um cheiro forte, mas é por causa da cor e do pelo. Você vai ser a vida inteira assim, então, você tem que se preocupar com isso, tá?”, disse Helena.

Em seguida, a madrinha da vítima a questionou, perguntando se ela estava afirmando que o “odor” só ocorria com pessoas negras e a ginecologista disparou: “É, é muito comum. Não é 90%, mas a gente coloca uns 70%”.

Ao sair da consulta, Luana e a afilhada seguiram para uma delegacia, onde registraram um boletim de ocorrência por racismo. O caso foi investigado e, posteriormente, denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ).

A jovem de 19 anos, que não quer ser identificada, diz que o episódio a deixou traumatizada, pois agora tem medo de ir em outros médicos e ouvir novamente falas racistas.

“[A médica disse que] mulheres pretas têm mais probabilidade de ter o cheiro mais forte nas partes íntimas. De início eu me senti vulnerável e no meu canto. (...) Tenho receio de me consultar com outras ginecologistas porque tem essa possibilidade de ocorrer novamente. Então, esse medo permanece em mim”, lamentou a jovem.

O que alegou a médica?

Durante a primeira audiência do caso, a defesa da gonecologista negou que ela tenha sido racista, destacando que ela é “filha e neta de negros”. Em depoimento, a profissional também tentou explicar suas falas.

“Eu disse o seguinte, que as pessoas de cor, eles têm um cheio mais forte. Pela minha experiência de 44 anos como ginecologista atendendo mulheres, a negra tem um cheiro mais forte. E aí ela perguntou: ‘Mas por que esse cheiro?’ Eu falei, de repente pode ser por causa da melanina, mas a gente vê que a maior parte das pessoas negras tem um odor muito forte, tanto que essas firmas de desodorante, o desodorante para negro é diferente”, disse a médica na audiência.

A profissional destacou, ainda, que tinha feito pesquisas sobre o assunto.”Eu falei que a melanina também seria responsável por isso, eu aprendi isso na faculdade. E eu agora com o processo, fiz a pesquisa e achei que realmente isso ocorre”.

No entanto, especialistas ouvidos pelo “Fantástico” apontam que a fala da ginecologista não faz sentido e a afirmação não tem base científica. “Odor vaginal é uma questão da mulher. Do ponto de vista científico eu desconheço essa relação”, disse Agnaldo Lopes, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.

Repercussão

Após a exibição da reportagem, o assunto repercutiu nas redes sociais, onde os internautas criticaram as falas da ginecologista e pediram que ela seja devidamente punida pelo crime de racismo.

“Absurdo demais o que o @showdavida mostrou ontem sobre uma ginecologista do RJ dizendo que ‘mulheres negras tem cheiro mais forte’. Mais uma forma da violência cotidiana que enfrentamos. O nome disso é racismo científico. Que ela seja responsabilizada!”, escreveu uma internauta.

Absurdo demais o que o @showdavida mostrou ontem sobre uma ginecologista do RJ dizendo que "mulheres negras tem cheiro mais forte". Mais uma forma da violência cotidiana que enfrentamos. O nome disso é racismo científico. Que ela seja responsabilizada! — Talíria Petrone (@taliriapetrone) June 12, 2023

Outras mulheres negras também relataram episódios em que foram vítimas de racismo. “Certa vez fui fazer minha mamografia e a técnica ao preparar o exame me disse : bom mesmo é fazer esse exame com a pessoa cheirosa assim pq quando vem uma “morenina” fica o cheiro dela na máquina. Fiquei tão indignada , sai da sala direto pra gerência do laboratório. Denunciem”, destacou outra postagem.

Veja abaixo mais postagens sobre o assunto:

Certa vez fui fazer minha mamografia e a técnica ao preparar o exame me disse : bom mesmo é fazer esse exame com a pessoa cheirosa assim pq quando vem uma "morenina" fica o cheiro dela na máquina. Fiquei tão indignada , sai da sala direto pra gerência do laboratório. Denunciem — Casal Klier (@KlierMaycon) June 12, 2023

porra você vai no ginecologista e sofre racismo é foda viu — flav (@freenpoems) June 12, 2023

Eu tô assim com essa reportagem da moça que sofreu racismo de uma ginecologista #Fantastico pic.twitter.com/SeXEHICB5n — 𝓂𝒾𝓁𝒶 🇾🇪 (@hlewis44_) June 12, 2023

Que absurdo esse caso desta ginecologista associar cor de pele com cheiro nas mulheres negras. Resquícios do Racismo científico. E ainda teve o argumento do advogado que afirmou que ela não poderia ser racista porque seu pai é negro. — Janaino Hist (@JanainoH) June 12, 2023

"As afirmações da ginecologista não fazem o menor sentido", e de onde que ela tirou isso??? Só vê quem não quer, tá ESCANCARADO o racismo.

Meu Deus! #Fantástico — Natan Silva (@NatanSP7) June 12, 2023

O cheiro que ginecologista diz sentir no corpo negro tem nome, é o cheiro do racismo que está impregnado em sua forma de ver o mundo e que invade as narinas e a autoriza a dizer esse tipo de absurdo. — Felipe Freitas (@fsfreitas_13) June 12, 2023

LEIA TAMBÉM: