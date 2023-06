Terror em passeio familiar: criança de 9 anos saiu voando em bola inflável na Inglaterra

Uma cena realmente aterrorizante foi vista no domingo passado em SouthPort, na Inglaterra, durante um festival familiar. E essa cena foi nada menos do que uma pequena criança de 9 anos, que saiu voando literalmente, dentro de uma bola tipo zorb.

De acordo com o meio Semana, essas bolhas infláveis tipo zorb são esferas de plástico gigantes dentro das quais cabe uma pessoa, que são usadas em muitos parques de diversões e feiras.

O The Sun informa que havia três crianças jogando cada uma dentro de uma bola inflável, de repente os pedestres observaram com pânico como um dos meninos foi levantado do chão pelos fortes ventos que sopravam naquele momento.

O menino foi levantado por mais de seis metros e antes de cair no chão, a bola inflável bateu nos galhos das árvores, o que acabou amortecendo a queda,

Mesmo assim, quando o garoto atingiu o chão sofreu múltiplas feridas e teve que ser levado de helicóptero para o hospital mais próximo, onde foi internado em estado grave.