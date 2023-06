Inteligência artificial mostra como serão os carros no futuro; será que isso se tornará realidade?

A Inteligência Artificial mostrou ao público suas incríveis previsões, algumas das quais se cumpriram. Neste caso, a IA mostrou aos usuários como os carros poderiam ser no futuro, um dos temas mais discutidos nas últimas décadas devido à mudança nos modelos nesse período.

Estes são os resultados fornecidos pela IA:

Carros do futuro Metro Ecuador

Estes modelos de carros fornecidos pela IA podem ser muito semelhantes aos “super-carros” da BMW e McLaren, com um visual mais futurista. Muitos usuários nas redes sociais esperavam ver um carro semelhante ao da famosa série de filmes “De Volta para o Futuro”, por exemplo, ou seja, um carro voador.

Este filme foi um dos principais responsáveis pela ideia de carros futuristas, graças ao icônico modelo DeLorean, que todos desejavam possuir. Atualmente, o quarto filme da franquia poderia ver a luz do dia, após décadas, graças às declarações feitas pelo ‘Doc’ há alguns meses.

Christopher Lloyd não vê com maus olhos uma quarta parte de “De Volta no Futuro”

O filme ‘De Volta para o Futuro’ pode ser apontado como um dos melhores filmes de todos os tempos e que nunca saiu de moda, mesmo com os anos que passaram, graças a sua extraordinária maneira de contar a história (pouco visto na época) e, é claro, pelas impressionantes atuações dos atores.

Reunião do elenco de 'De Volta para o Futuro' (Foto: Instagram.)

O agradável e excêntrico Emmett Brown, protagonizado por Christopher Lloyd, foi sem dúvida um dos personagens que conquistou o coração de milhões de pessoas e até hoje cada vez que ele faz alguma aparição na mídia automaticamente emociona seus fãs e faz muitos se perguntarem se seria possível algum dia a franquia ter mais um filme.

Embora pareça bastante difícil que se realize um novo filme com o elenco original, principalmente porque o último filme foi lançado em 1990, há mais de 30 anos, e todos os atores já estão com idade avançada, incluindo o protagonista Michael J. Fox, que já passou dos 60, o eterno dr. Emmett Brown, que hoje está com 84 anos, deixou no ar uma fagulha para os fãs de que uma quarta parte possa a ser filmada um dia.