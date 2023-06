“Eles têm olhos grandes, estão nos olhando e ainda estão lá”: a ligação para o 911 que alertou sobre extraterrestres no quintal de uma casa

Terror foi o que se viveu em alguns bairros de cidades dos Estados Unidos como Nevada, Califórnia e Utah devido aos avistamentos de um objeto voador não identificado (OVNI) há cerca de 10 dias. A situação atingiu atingiu seu ápice quando a polícia recebeu um telefonema para denunciar que pessoas viram aliens em uma casa em Las Vegas.

NA noite de 30 de abril, o telefone de emergência 911 recebeu vários relatos de flashes estranhos no céu. Mas houve uma chamada que deixou todos muito preocupados: um homem dizia que ele e sua família observaram um objeto caindo do céu e então viram duas silhuetas “não humanas” movendo-se no quintal de sua casa.

Imagem de OVNI capturada por uma câmera de segurança em Las Vegas (Especial)

De acordo com o dono da casa, as criaturas mediam mais de dois metros: “Eles têm olhos grandes, estão nos olhando e ainda estão lá”, disseram. “Eles parecem extraterrestres. Eles têm olhos grandes. Não consigo explicar. Eles têm a boca grande. Eles têm olhos brilhantes e não são humanos, são 100 por cento não humanos”, disse um homem totalmente apavorado.

De acordo com a mídia Vive USA, a polícia chegou a ir à casa do denunciante para investigar e encontrou apenas uma pegada circular no chão, mas não viram nenhum “alienígena” de 2 metros na propriedade.