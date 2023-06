Dia dos Namorados: confira oito dicas indispensáveis para escapar dos ‘golpes do amor’

O Dia dos Namorados é comemorado em todo o país na próxima segunda-feira (12) e o clima de romance está por toda a parte: no comércio, nas redes sociais. No entanto, criminosos se aproveitam da fragilidade daqueles que estão em busca de um novo parceiro e acabam aplicando os chamados “golpes do amor”.

Advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP), Francisco Gomes Júnior alerta sobre alguns cuidados que devem ser tomados, principalmente quando não se conhece a pessoa com que se pretende manter um relacionamento.

Segundo ele, os bandidos costumam cria perfis fakes nos aplicativos de relacionamento e abordam as possíveis vítimas com um papo envolvente. Assim, após conquistar a confiança da vítima, o golpista promete supostas vantagens financeiras e acaba por induzi-la a fazer investimentos, transferências financeiras, além do roubo de dados, direcionamento para cliques em links maliciosos.

Também há muitos casos do golpe chamado “sextorsão”, que é quando eles convencem os alvos a enviarem fotos íntimas para depois chantageá-los.

“O fim é sempre o mesmo. O golpista após ‘conquistar’ a vítima e convencê-la, acaba por desaparecer. São golpes que podem ser evitados, mas muitas vezes as pessoas caem por inocência, distração ou impulso. É preciso desconfiar de grandes vantagens e do vitimismo nos aplicativos, as chances de ser golpe são exorbitantes e as maneiras de aplicá-los fica cada vez mais sofisticada”, explica o advogado.

“O criminoso sempre buscará um ponto fraco, um atrativo que faça com que a vítima reduza seu nível de atenção e por impulso tome uma atitude que se pensasse com calma certamente evitaria. O fim não precisa ser o mesmo. Desconfie, pesquise e caso seja vítima de algum golpe, denuncie registrando um boletim de ocorrência com todas as provas existentes”, conclui o especialista.

Saiba como se proteger dos 'golpes do amor' e evitar o coração partido (Divulgação/Pixabay)

Para não ficar de coração partido, veja algumas dicas para se proteger: