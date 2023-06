Quer mais folga prolongada? Confira a lista de feriados no segundo semestre de 2023

O feriado prolongado de Corpus Christi ainda não acabou, mas muita gente já está pensando na próxima folga. Agora, elas só virão a partir de setembro, mas em dias da semana que devem garantir mais algumas aguardadas “emendas”.

O próximo feriado prolongado será o da Independência do Brasil, no dia 7 de setembro, que cai em uma quinta-feira. O mesmo se repete no Dia de Nossa Senhora Aparecida (e Dia das Crianças), em 12 de outubro.

Já em novembro, o Dia de Finados também cai em uma quinta-feira. Na sequência, a Proclamação da República, será em uma quarta-feira.

Em São Paulo, ainda haverá o feriado do dia 20 de novembro, quando é comemorado o Dia da Consciência Negra, que cai em uma segunda-feira. Essa data também é adotada por outras cidades do país, mas não é um feriado nacional e nem ponto facultativo, assim, depende de legislações estaduais ou municipais.

Em dezembro, a folga na semana fica por conta do Natal, no dia 25, que cai em uma segunda-feira.

Veja abaixo a lista completa dos feriados em 2023: