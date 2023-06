Bebê socorrida depois de 40 dias na mata completou 1 ano enquanto estava perdida na Amazônia colombiana

Após um acidente de avião em 1º de maio, quatro crianças ficaram desaparecidas na Amazônia colombiana. Sobreviventes do acidente, a irmã mais nova do quarteto completou um ano de vida enquanto passavam os 40 dias na mata. A criança fez aniversário no dia 26 de maio, segundo os veículos locais Blu Radio e RTVC Noticias.

“Cristin Ranoque Mucutuy, a caçula das quatro crianças que permanecem perdidas nas selvas do Guaviare, comemora nesta sexta-feira seu primeiro ano de vida. Aqui contamos como está indo a #OperaciónEsperanza no território”, registrou o perfil do RTVC em uma rede social, na data em que a criança completou um ano.

Cristin Ranoque Mucutuy, la menor de los 4 niños que permanecen perdidos en las selvas del Guaviare, cumple este viernes su primer año de vida 🎂🥺



Acá te contamos cómo va la #OperaciónEsperanza en ese territorio 👇🏽https://t.co/mDehkskbgK — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) May 26, 2023

Lesly Mucutuy, 13, Soleiny Mucutuy, 9, Tien Mucutuy, 4 e Cristin Mucutuy, 1, foram encontradas na mata após 40 dias de buscas. Nesta sexta-feira (9), as quatro crianças pertencentes à comunidade indígena Uitoto foram resgatadas em vida. Entretanto, a mãe do quarteto, Magdalena Mucutuy, morreu no acidente.

Lesly, de 13 años; Soleiny, de 9 años; Tien, de 4 años; y Cristin, de 1 año, fueron encontrados con vida en la selva del Guaviare. 🇨🇴👏



Sigue la transmisión #EnVivo 🔴 con #ElNoticieroDeTodos. 📷 📷https://t.co/8j26qTptsn pic.twitter.com/M66CfrO1PK — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 10, 2023

Entenda como aconteceu

No dia 1º de maio, um voo com origem e destino entre Caquetá e San José del Guaviare, cidades da Amazônia colombiana, contou com um acidente no meio do caminho.

O piloto teria informado haver falhas no avião, que desapareceu dos radares um tempo depois. Três corpos de adultos foram localizados no início das buscas. A equipe também encontrou fraldas, tampa e mamadeira, tesoura, um maracujá mordido e pegadas das crianças a cinco quilômetros de onde ocorreu o acidente.

Ao constatar que as crianças teriam saído pela mata e deixado o local da queda, a procura se estendeu por 40 dias. Na última sexta-feira (9), o quarteto foi resgatado com vida na mata.

#Atención



Los niños se encuentran en este momento en la población de Calamar, en Guaviare y serán trasladados a San José en las próximas horas.



Sigue la transmisión de #ElNoticieroDeTodos #EnVivo 🔴📺 https://t.co/8j26qToVCP pic.twitter.com/9iQ2WPS9QP — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 10, 2023

