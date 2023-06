Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario são suspensos dos trenzinhos de Teresópolis

A briga entre três jovens que se fantasiam de Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario viralizou nas redes sociais nos últimos dias após vídeo mostrar os três trocando socos durante um passeio com os trenzinhos turísticos em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Os trens da cidade levam os visitantes para conhecer os principais pontos da cidade e há muitos anos é uma das principais atrações turísticas da região. Na atração, diversas pessoas vestidas como heróis do cinema e da TV dançam e fazem acrobacias para alegrar o público. Em todos esses anos, as duas empresas que disputam espaço nunca registraram problemas com os trabalhadores, segundo comunicado emitido por elas.

Mas no vídeo que circulou no último domingo, o Homem-Aranha resolveu tirar satisfação com o Pantera Negra e os dois trocaram socos. Na tentativa de separar a briga, o Super Mario acabou envolvido na briga e sobrou até para o Capitão América e a Wandinha da Família Addams.

A briga ocorreu na Feirarte, também conhecida como Feira do Alto, e foi acompanhada de perto pelo público que visitava o local. Veja o vídeo:

🚨ATENÇÃO: Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário brigam e saem no soco em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Em função da briga em público e da repercussão que o caso tomou nas redes, a Prefeitura de Teresópolis resolveu que os jovens que representam os heróis da Marvel e da Nintendo nos dois trens turísticos deverão ser afastados da atração.

As duas empresas foram notificadas e a Prefeitura emitiu uma nota. “A prefeitura salienta que a notificação tem caráter de urgência, visando a preservação da segurança, da ordem pública e da boa imagem do município de Teresópolis”, disse.

A Prefeitura também determinou que as empresas operassem em horários alterados durante o feriado de Corpus Christi.