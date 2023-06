Pastor responsável por célula de crianças e adolescentes é preso suspeito de estupro, em SP

A Polícia Civil prendeu o pastor Joilson da Silva de Freitas Santos, de 39 anos, que é acusado de estuprar adolescentes que frequentavam a Igreja Lagoinha, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a investigação, ele era responsável pela célula dos menores e os recebia em casa. As vítimas que o denunciaram têm idades entre 13 e 16 anos.

Conforme reportagem do site G1, no último dia 1º, um adolescente de 16 anos que estava no apartamento do pastor foi até a portaria do prédio pedindo ajuda e dizendo que tinha sido estuprado. A Polícia Militar foi acionada e os envolvidos foram levados para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado.

A partir daí, a polícia passou a investigar Santos e ouviu outras duas adolescentes, de 16 e 13 anos, que também afirmaram ter sido estupradas por ele na casa em que morava com a esposa e o filho.

Ainda segundo os relatos, o pastor costumava ter conversas sobre sexo e apresentava material pornográfico. Na sequência, ameaçava as vítimas dizendo que se elas não fizessem os “favores sexuais”, contaria aos seus pais que eles estavam assistindo vídeos pornôs.

Assim, a polícia pediu a prisão do pastor, que foi acatada pela Justiça. Ele foi preso na quarta-feira (7), em casa, onde foi apreendido um colchão que seria usado durante os estupros, além de um celular, um computador e um tablet.

O caso segue em investigação no 5º Distrito Policial de Guarulhos. A polícia destacou que Santos não tinha antecedentes criminais e trabalhava exclusivamente na igreja.

A defesa dele e os representantes da Igreja Lagoinha não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

