‘Carros de Baiano’: influenciador morto a tiros em SP era acusado de fazer falso sorteio de Camaro

O influenciador digital Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, dono da página “Carros de Baiano”, que foi executado a tiros no Parque São Domingos, na Zona Norte de São Paulo, era acusado de fazer um sorteio falso na internet. Conforme reportagem do site UOL, ele teria arrecadado dinheiro em uma rifa virtual por meio do perfil no Instagram, em 2021, mas nunca entregou o prêmio, um Chevrolet Camaro.

Um parente do influenciador falou sobre a acusação de fraude, mas disse que não acredita que o assassinato dele tenha relação com essa rifa.

“Ele comentou que deu problema na transparência do resultado. Ele disse que tiveram algumas revoltas de investidores e de pessoas que participaram, mas isso há muito tempo. Será que iriam esperar três anos para isso [o assassinato]? Do pouco que sei, parece que a pessoa sorteada era um fake e não tenho conhecimento como tudo terminou”, afirmou o parente.

Ainda segundo o familiar, era da página “Carros de Baiano”, que tinha mais de 1,2 milhão de seguidores, que Diego tirava o seu sustento. Ele cobrava para fazer publicações nos stories e no feed, além de promover rifas e sorteios. Além disso, ele cobrava até R$ 20 mil para recuperar perfis desativados na rede social.

O parente disse, ainda, que Diego chegou a descrever o seu suposto assassino depois que foi baleado. “Conversei com ele no hospital. O investigador entrou comigo e ele não relatou quaisquer ameaças. Cheguei a perguntar possibilidades de nomes, mas negou todos. Ele disse que o atirador parecia determinada pessoa, mas eu não a conheço e nem poderia dizer o nome para não atrapalhar as investigações. Ele também não conseguiu dizer a relação deles. É algo ainda cheio de interrogações”, disse.

A informação já tinha sido revelada pela delegada Nilze Baptista Scapulatiello: “Ele deu um pré-nome, disse que achava que era uma pessoa. Ele balbuciou algumas palavras”, destacou ela.

Como a motivação do crime ainda é um mistério, o familiar disse ao UOL que os parentes da vítima estão com medo e até “mudaram de endereço”.

“Estamos em uma situação complicada, falta esclarecer muitas coisas. Ele era um cara que ajudava as pessoas. Acho que o problema dele era esse, confiava muito nas pessoas e era amigo de todo mundo”, disse o familiar.

O crime

O crime ocorreu na última sexta-feira (2). Diego foi morto enquanto deixava a casa da namorada, em Pirituba. A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local ainda encontrou o influenciador consciente. Ele foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

As imagens, divulgadas pelo portal “Metrópoles”, mostram que um veículo prata se aproximou da vítima e uma pessoa abriu a porta, efetuando vários disparos (veja abaixo).

O caso segue em investigação pelo 33º Distrito Policial de São Paulo, mas, até a manhã desta quinta-feira (8), nenhum suspeito havia sido preso.

Perfil polêmico

A página “Carros de Baiano” ficou conhecida por mostrar veículos modificados e fazia comentários preconceituosos. Ela chegou a ser envolvida em um processo por fazer piadas com um vídeo que mostrava uma revelação de sexo de bebê.

Em entrevista ao site G1, a advogada Suzana Ferreira, que trabalhou para Diego em 2021, disse que ele não gostava que soubessem que era o administrador do perfil.

“No meio da pandemia começaram páginas a serem desativadas, passei a trabalhar com isso e um cliente me recomendou para ele depois que o perfil dos carros foi derrubado por violar diretrizes. Aí, então, fizemos essa parceria de trabalho. A página dele ativava, desativava. Depois ele conseguiu que ela parasse de violar diretrizes e deu tudo certo. Mas ele não dava publicidade. Se alguém perguntava, ele escondia e dizia que fama na internet não era com ele não. Tinha que viver no anonimato”, disse ela.

Suzana acredita que o crime não tenha relação com o perfil no Instagram. “Estão especulando se foi pelas ‘piadas’ da página, se foi alguma coisa que envolve as coisas da página. Sou criminalista há mais de 10 anos e eu duvido muito que tenha sido pela questão do trabalho dele. Foi uma morte encomendada por outro motivo”, disse ela.

Página 'Carros de Baiano' era conhecida por fazer piadas com veículos modificados (Reprodução/Instagram)

