A verdade por trás do vídeo que mostra efeitos assustadores da droga K9

Os efeitos devastadores das drogas conhecidas como K2, K4, K9 ou spice são constantemente compartilhados nas redes sociais.

Essa semana, imagens que mostravam ruas com pessoas visivelmente intoxicadas por alguma substância também viralizaram, mas diferente do que muitos pensaram, não se tratava da droga K9, que tem as secretarias municipais de saúde em alerta no território nacional.

No Twitter, foi explicado que o vídeo era dos Estados Unidos e mostrava a crise que o país passa com outra droga, o Fentanil, que também já foi apreendida no Brasil, cujo efeito é 50 vezes pior que a heroína.

O Fentanil é um medicamento que pode ser utilizado como adesivo ou injeção. Ele é indicado para tratar dores crônicas ou muito fortes, sendo usado especialmente em hospitais no pós-operatório como uso imediato como componente de analgésicos, para induzir à anestesia geral ou auxiliar na anestesia local.

A droga que também alarma as autoridades é 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte que a morfina.

A crise de K9 no Brasil

A K9 imita os efeitos de drogas como a maconha e o LSD de forma sintética. Ela não é derivada da Cannabis sativa e sua potência chega a ser até cem vezes maior.

O Instituto Nacional de Abuso de Droga dos Estados Unidos (NIDA, em inglês), aponta que, além da dependência imediata, a saúde da pessoa que usa K9 é comprometida com vômitos, comportamento violento, pensamentos suicidas e batimentos cardíacos acelerados, o que pode promover ataques cardíacos mesmo em pessoas jovens.

A perda dos sentidos, confusão mental e percepção alterada, faz com que os usuários não percebam estímulos externos e pareçam estar em um tipo de “transe”, enfrentando alucinações.

O jornalismo da TV Cultura conversou com um ex-usuário e abordou a dependência pela K9: “Deu muita alucinação, a primeira vez eu fui parar até no Hospital. No outro dia acabei saindo do hospital, eu saí de lá e já fui atrás da droga de novo porque eu percebi que meu corpo estava sentindo falta. (...) Eu vi que ela ia me matar”, explicou o homem que está em tratamento.

