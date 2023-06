Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario ‘saem na porrada’ em trenzinho turístico

Em um filme da Marvel, jamais veríamos personagens da Marvel trocando socos com um encanador de jogos da Nintendo, mas na vida real eles se enfrentaram durante a Feirinha do Alto, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no último domingo.

Dois trenzinhos de empresas diferentes oferecem passeios turísticos na cidade, uma das marcas registradas de Teresópolis, onde personagens inspirados em super-heróis e desenhos animados dançam e fazem acrobacias para animar a viagem.

Mas no último domingo a animação ficou de lado e alguns personagens trocaram socos. Em um vídeo que circulou pela Internet, é possível ver quando o homem que se veste como Homem-Aranha se aproxima do Pantera Negra e passa a agredi-lo. O homem que se veste como Super Mario tenta apartar a briga, e acaba também trocando socos com o homem-aranha.

Foi nesse momento que Marvel, DC, Nintendo e outras marcas se juntaram para tentar acabar com a briga. Tinha Super-Choque, Capitão América e até Wandinha, da Família Adams tentando separar os colegas mais alterados.

🚨ATENÇÃO: Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mário brigam e saem no soco em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A briga acabou na delegacia e o responsável pelo personagem Homem-Aranha, que supostamente começou a briga, acabou com o nariz quebrado e pode ter que passar por cirurgia para corrigir a fratura. A polícia abriu inquérito para investigar as agressões e responsabilizar os culpados pelo incidente do último domingo.

O motivo pelo qual os personagens acabaram se enfrentando no meio dos turistas ainda não ficou claro, mas os donos dos trenzinhos, que são concorrentes, se manifestaram e disseram que repudiam qualquer tipo de violência e que os responsáveis foram afastados de suas funções.