Serial killer ‘Pedrinho Matador’ queria impedir tráfico de drogas quando foi morto com aval do PCC

Pedro Rodrigues Filho, de 68 anos, conhecido como “Pedrinho Matador”, que foi morto a tiros e teve o pescoço cortado, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em março deste ano, queria impedir o tráfico de drogas. Segundo a investigação, virou alvo de criminosos e acabou assassinado com aval da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o colunista Josmar Jozino, do site UOL, o delegado Rubens José Ângelo, titular do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, afirmou já ter esclarecido o crime e pediu a prisão temporária de 30 dias do acusado pelo assassinato. No entanto, ele segue foragido.

O suspeito em questão já tinha dois mandados de prisão em aberto, sendo um por roubo e outro por receptação. Há pouco mais de um mês a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão nos endereços dele e de outros suspeitos de envolvimento no caso. Na ocasião, dois deles chegaram a ser ouvidos, mas acabaram liberados.

A reportagem destaca, ainda, que ‘Pedrinho Matador’ não queria que o comércio de drogas, como maconha e cocaína, ocorressem em Mogi das Cruzes, onde ele tinha familiares. Como o PCC exerce o monopólio do tráfico de drogas no estado, a polícia suspeita que o suspeito cometeu o crime com o aval da facção.

Morte de ‘Pedrinho Matador’

“Pedrinho Matador” morreu na manhã do dia 5 de março deste ano, depois de ser baleado e ter o pescoço cortado. Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi achado morto na Rua José Rodrigues da Costa, no bairro Ponte Grande, em Mogi das Cruzes.

Ele estava na frente da casa de parentes e segurava uma criança no colo, quando um carro preto se aproximou. Dois homens armados e mascarados desceram e mandaram uma mulher pegar a menina e entrar na casa.

Depois disso, os criminosos efetuaram vários tiros contra Pedrinho e um deles mascarado como “Coringa”, usando uma faca de cozinha, cortou a garganta do homem.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, os agentes já encontraram Pedrinho sem vida. Durante buscas, o carro preto usado pelos assassinos foi encontrado abandonado na Estrada da Cruz do Século. Os suspeitos, no entanto, não foram localizados.

'Pedrinho Matador' dizia ter matado mais de cem pessoas (Reprodução)

Mais de cem mortes

“Pedrinho Matador” foi condenado por dezenas de assassinatos, que começaram a ser cometidos na década de 1970. O primeiro crime ocorreu quando ele ainda tinha 14 anos, em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, quando ele matou a tiros o então prefeito da cidade.

Depois disso, o homem não parou mais de cometer assassinatos. Na ficha criminal dele constam 71 homicídios, mas ele afirmava ter sido responsável por mais de cem mortes, muitas delas dentro da cadeia.

Em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, em 1996, quando ainda cumpria pena, “Pedrinho Matador” disse que “sempre foi um assassino” e que não se arrependia dos crimes. Entre as tatuagens que ele exibia, estava a frase: “Mato por prazer”. Na mesma época, ele afirmou que matou o próprio pai e que “arrancou” o seu coração.

Depois que foi solto, em 2017, ele passou a postar sua rotina nas redes sociais e também ajudou a escrever livros que contam a sua história. Agora, queria ser conhecido como “Pedrinho Ex-Matador”.

Pressentia a morte

Melhor amigo de “Pedrinho Matador”, Pablo disse, em entrevista ao programa “Cidade Alerta”, da RecordTV, que o homem nunca mais tinha cometido crimes após cumprir suas penas, mas sabia que tinha muitos desafetos. “Ele já era uma pessoa resolvida, tipo assim, ele dizia: ‘eu sei o que eu fiz, minha hora vai chegar’”, contou Pablo.

O amigo disse, ainda, que Pedrinho era muito reservado, mas desconfiava que ele estava sendo ameaçado e que, por isso, teria deixado a casa em que morava, em Itanhaém, no litoral paulista, para visitar os parentes em Mogi das Cruzes. Para Pablo, o serial killer pressentia que poderia ser morto a qualquer momento.

“Acredito que ele pressentia sim. No último vídeo que gravou [assista abaixo], ele comenta que tinha uma situação para resolver. Mas o Pedro era muito sereno, não comentava as coisas com ninguém”, destacou Pablo.

O amigo contou que os dois se aproximaram há alguns anos, quando se conheceram em Mogi das Cruzes. Eles passaram a morar juntos e, segundo Pablo, Pedrinho sempre andou na linha depois que terminou de cumprir suas penas e foi solto. Para ele, o homem estava mudado e disposto a seguir com seu trabalho como youtuber, mostrando que a vida de matador ficou para trás.

“Ele queria comprar um sítio ou uma casa para viver, a intenção era essa”, revelou Pablo.

