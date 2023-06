Joana Sanz diz que acredita na inocência de Daniel Alves sobre acusação de estupro: “Não é má pessoa”

A modelo Joana Sanz falou pela primeira vez sobre a prisão do marido, o jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma jovem em uma boate, na Espanha. Ele está na cadeia desde janeiro deste ano e, após o escândalo, ela chegou a anunciar que iria pedir o divórcio. No entanto, os trâmites ainda não começaram e os dois “continuam casados”, segundo a jovem, que ressaltou acreditar na inocência do brasileiro.

As declarações da modelo foram feitas ao “Vanitatis”, vinculado ao jornal espanhol “El Confidencial”. “Espero não estar equivocada. Conhecendo ele, posso dizer que Dani não é má pessoa. Que ele botou o nosso matrimônio a perder, até o fundo, sim. Mas creio que ele nunca teria feito isso sendo consciente de que poderia perder tudo. É muito grave”, disse a modelo.

“Claro que creio que Dani é inocente. Até onde sei, ainda não houve julgamento. Não podemos condená-lo antes que isso ocorra”, disse Joana. “No início, eu não acreditei em nada. Fiquei em choque. Tudo me parecia gravíssimo. Ele entrou na prisão sem haver provas. Não nos esqueçamos de que ele foi prestar depoimento voluntariamente. Não houve nenhuma notificação para ir fazer isso, ninguém pediu. E dali diretamente levaram para a prisão”, destacou ela.

Questionada sobre as diversas versões apresentadas pelo jogador, a modelo disse que acredita que ele as fez no intuito de tentar “protegê-la”. “Acho que ele fez isso por mim. Quando ele foi para a prisão, minha mãe tinha morrido há uma semana e acho que ele não queria mais me fazer sofrer. Acho que não quis contar para não me causar mais dor no pior momento da minha vida. Mas o mais terrível não é isso, é o que vejo e ouço constantemente na mídia. É insuportável”, disse ela.

Na entrevista, Joana Sanz revelou que Daniel Alves “só chorava” no primeiro mês de prisão, mas que “agora está mais forte”.

Ela contou, ainda, que fala com ele todos os dias ao telefone e que o visitou no presídio em quatro ocasiões, onde pôde vê-lo por meio de um vidro.

“São cabines transparentes nas quais, se você falar um pouco alto, eles te escutam. É por isso que acho violento e é por isso que ainda não conseguimos falar sobre as coisas graves que nos afetam. Ainda não consegui xingá-lo”, ressaltou a modelo.

Daniel Alves está preso desde o último dia 20 de janeiro após ser acusado de estuprar jovem, na Espanha (Reprodução/Instagram)

Acusação de estupro

O jogador brasileiro é acusado por uma jovem de 23 anos por agressão sexual dentro do banheiro de uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro do ano passado. A garota declarou que estava com amigas e que elas foram convidadas a subir à zona VIP por um grupo de garotos mexicanos. Um garçom, então, as convidou para sentar na mesa de Daniel Alves e um acompanhante. Elas se recusaram no início, mas “o cliente insistiu, e o garçom destacou que se tratava de um ‘amigo’”.

Finalmente, as moças aceitaram se sentar à mesa. Depois de um tempo conversando, contou a vítima, Daniel Alves “começou a ‘fazer o bobo’ com as três, enganchando-se muito e tocando-as”. Além disso, em várias ocasiões, “pegou-lhe com força a mão e Alves e colocou-a em seu pênis”, enquanto ela tentava evitá-lo. Mais tarde, o brasileiro lhe apontou uma porta e obrigou-a a segui-lo e a entrar”.

A vítima denunciou que, já no banheiro, “Alves a obrigou a sentar-se em cima dele, a atirou ao chão, a obrigou a praticar sexo oral, a que ela resistiu ativamente, a esbofeteou, a levantou do chão e a penetrou até ejacular”.

Quando foi prestar depoimento na delegacia de Barcelona sobre a acusação de estupro, Daniel Alves negou conhecer a vítima. Porém, quando confrontado pela juíza sobre uma tatuagem íntima que ele tem entre o abdômen e a virilha, descrita pela vítima, ele confessou ter tido relações com ela, mas de forma consentida.

Pesam contra ele ainda imagens das câmeras internas da boate, que mostram que ele ficou cerca de 15 minutos no banheiro com a vítima e declarações de outra mulher que disse ter sido assediada e “tocada” nas partes íntimas pelo jogador naquela mesma noite. Os exames médicos feitos na mulher que o denunciou também confirmam o estupro.

Assim, o brasileiro foi preso no dia 20 de janeiro deste ano e permanece à disposição da Justiça espanhola.

‘Atração sexual mútua’

Dani Alves voltou se encontrar com o juiz que cuida do seu caso recentemente, a pedido de sua defesa, para apresentar sua última versão sobre a acusação de estupro.

A nova declaração não durou mais de trinta minutos e ele disse que realmente manteve relação sexual com a mulher que o acusa, mas foram “consentidas por ambas as partes” e que as versões que ele deu anteriormente foram feitas porque ele se preocupava com o que sua ex-mulher, Joana Sanz, pensaria dele.

Segundo o jogador, houve uma “atração sexual mútua” e que enquanto dançavam ele propôs a ela que fossem juntos ao banheiro, onde ela praticou “felação” e em seguida fizeram “penetração vaginal”, ejaculando fora do corpo da jovem.

Segundo ele, a jovem ficou irritada quando ele propôs que ambos deveriam sair separados e por ele não dar mais bola para ela fora do banheiro, o que segundo ele ocorreu porque não a viu novamente.

Lesão no joelho da vítima

A procuradora que participou da audiência questionou o acusado sobre como ele justificava, então, a lesão que a mulher apresentava no joelho, e Dani respondeu que ela se machucou por conta da posição que ficou enquanto praticava sexo oral nele.

Conforme o site UOL, que teve acesso com exclusividade a documentos do caso, o machucado em questão tem cerca de cinco centímetros no joelho da jovem, além de um hematoma na mesma região. A vítima passou por exames de corpo de delito, que identificaram aquela lesão como sendo decorrente das ações ocorridas dentro do banheiro da boate. Esse ferimento pode ser uma peça chave no processo e aumentar a pena do brasileiro.

A reportagem diz que, segundo a nova lei após a reforma do Código Penal espanhol, em 2022, a pena prevista para estupro é de 4 a 12 anos. Caso haja “violência de extrema gravidade” durante a agressão sexual, a pena pode subir para até 15 anos de reclusão.

