Garoto de programa e ‘amigo’ foram parados em blitz da PM enquanto estavam com corpo de Jeff Machado

A Polícia Civil continua a investigar a morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, encontrado enterrado dentro de um baú, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Em novo depoimento, o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, contou que enquanto levavam o corpo do artista para ser enterrado em uma casa, ele e o produtor Bruno de Souza Rodrigues, de 37, foram parados em uma blitz da Polícia Militar. No entanto, conseguiram despistar os policiais e seguiram com a ocultação do cadáver.

Conforme reportagem do site G1, Jeander mudou a versão inicial de que um terceiro homem, chamado Marcelo, fosse o responsável pela morte e detalhou como o crime aconteceu. Ele contou que conheceu Bruno em um aplicativo de de namoro há cerca de 2 anos, com quem fez sexo pelo menos quatro vezes.

Como ele também trabalhava como pedreiro e padeiro, disse que Bruno o chamou para fazer obras na casa de um “amigo” chamado Jefferson, mas que não seria o ator, em dezembro do ano passado. Ele faria a instalação de uma cisterna e os dois passaram a fazer orçamentos por materiais de construção e a se encontrar todos os dias.

Em janeiro deste ano, enquanto trabalhava na obra, Jeander disse que recebeu uma ligação de Bruno o chamando para um programa com o “amigo”. Chegando lá, estava o ator, que tomou um suco feito pelo produtor e reclamou que o gosto estava estranho. Depois, Jeander disse que passou a trocar carícias com Jeff e Bruno sugeriu que gravassem um vídeo de sexo para postar em uma plataforma de conteúdo adulto.

Ainda conforme o relato do suspeito, Jeff estava ficando “grogue”, enquanto Bruno pedia para eles senhas e e-mails, alegando que iria conseguir a escalação dele em uma novela e precisava de algumas informações. Depois disso, Jeander disse que foi tomar um banho e, quando saiu, já encontrou Jeff morto na cama.

A partir daí, ele relatou que eles colocaram o corpo no baú e seguiram de carro até a casa em que ele foi enterrado. No entanto, no meio do trajeto, havia uma blitz da Polícia Militar. Jeander estava ao volante e disse que desobedeceu à ordem de parada. Assim, eles chegaram a ser perseguidos por policiais, mas conseguiram despistá-los e seguiram ao local onde fizeram a ocultação do cadáver.

Depois disso, Jeander ressaltou que passou a ser chantageado e ameaçado por Bruno, para que não revelasse o que tinha acontecido. Além disso, um dia antes de ser preso, ele alega que foi procurado por uma advogada, que teria sido contratada pelo produtor, que pediu que ele se hospedasse em um hotel, formatasse o celular e trocasse o chip, pois, “se a polícia tivesse acesso às mensagens do seu celular, daria m*rda”.

Jeander Vinícius Braga e Bruno Souza Rodrigues são apontados pela polícia como autores da morte de Jeff Machado (Reprodução/Redes sociais)

Bruno segue foragido

Por enquanto, Bruno Rodrigues segue foragido. Segundo a polícia, o homem, que se apresentava como produtor da TV Globo, planejou o crime um mês antes para tirar vantagem financeira da vítima. Ele prometia a escalação em novelas e chegou a receber R$ 18 mil.

No entanto, ele trabalhou na TV Globo até 2018, quando foi demitido. Em nota, a emissora informou que forneceu à polícia os detalhes sobre o desligamento, sem divulgar mais detalhes sobre o ex-funcionário.

O produtor falou por telefone com o jornalista Roberto Cabrini, em reportagem exibida no “Domingo Espetacular”, da RecordTV, no domingo (4). “Eu não matei o Jeff, e nem mataria. Nem ele e nenhuma outra pessoa”, disse Bruno Rodrigues. “Se eu planejaria uma morte tão cruel dessa? Minha resposta é não, nunca, em hipótese alguma”, garantiu ele.

“Tenho colaborado com a polícia. Dando as informações, relatando os fatos e indicando o local do corpo na expectativa de que a polícia faça o trabalho de procura, que localize o Marcelo o quanto antes e confiando 100% total na minha defesa para que eles de fato consigam provar a minha inocência”, disse ele.

Apesar das alegações, a Polícia Civil diz que o tal Marcelo é uma pessoa “inventada” e que não tem dúvidas de que Jeff Machado foi assassinado por Bruno com ajuda de Jeander Vinícius.

“Hoje, o homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver de Jefferson Machado foi cometido único e exclusivamente por Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius Braga. Não existe e nunca existiu nenhuma outra pessoa nessa situação”, ressaltou a delegada Elen Souto.

Jeff Machado integrou o elenco da novela "Reis", da TV Record

Relembre o caso

Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano, mas sua família só ficou sabendo quando uma ONG que cuida de animais entrou em contato informando que os oito cães do ator foram achados abandonados.

Os animais, da raça Setter, tinham chip de identificação e seis deles foram encontrados em Santa Cruz , no Pechincha e em Campo Grande, na Zona Oeste. Um animal morreu e outro segue desaparecido.

Depois disso a polícia passou a investigar o desaparecimento do artista e o corpo acabou achado enterrado no baú, que estava em uma casa alugada, no último dia 22. A dona do imóvel prestou depoimento e indicou quem foi Bruno Rodrigues quem alugou o local.

A mãe do ator disse que, neste intervalo até o corpo do ator ser localizado, ela recebia mensagens por aplicativo de mensagem de uma pessoa que se passava por ele. No entanto, ela desconfiava, pois os textos não eram semelhantes aos que o filho costumava enviar.

Por conta do avançado estado de decomposição, Jeff Machado foi identificado por meio das digitais. Os exames necroscópicos também não conseguiram determinar as causas da morte. Mas, como ele foi encontrado com um fio de aço em volta do pescoço e com as mãos e pés amarrados, em posição fetal, a suspeita é que ele tenha sido estrangulado e depois colocado dentro do baú.

LEIA TAMBÉM: