Ataques a escolas: Justiça determina internação de adolescente por ‘ato preparatório de terrorismo’

A Justiça determinou a internação de uma adolescente que planejou atacar uma escola em que estudava, em Auriflama, no interior de São Paulo, em maio deste ano. A polícia encontrou no quarto dela um revólver e uma espingarda com munições, além de uma máscara preta com estampa de caveira e um caderno com ilustrações e desenhos alusivos ao ato, que não chegou a ser concretizado. O caso corre em sigilo, por envolver menor.

De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, o juiz Tobias Guimarães Ferreira, da Vara Única de Auriflama, considerou que a adolescente, que não teve a idade revelada, cometeu “crime análogo ao ato preparatório de terrorismo”. No celular dela, também havia mensagens de textos e imagens de conteúdo nazista.

O magistrado destacou na decisão que ela “efetivamente planejava um ataque a sua escola, movida por razões de discriminação, para tanto tendo se apoderado de arma de fogo pertencente a seu pai e planejado adquirir arma de fogo de terceiro”.

Ainda segundo o juiz, a menor chegou a tomar algumas atitudes para que o ataque fosse realizado, inspirada pelo ideário nazista e com “intenção terrorista”. Ele destacou que ela “já tem consciência de que os ideais propagados, de supremacia racial e de intolerância, não aderem à ética da modernidade pós-guerra” e concluiu que a medida de internação é a mais eficaz diante da séria ameaça aos alunos da escola.

Dessa forma, Ferreira determinou que a adolescente fosse internada e passasse a receber acompanhamento psicológico. Além disso, ela e a família deverão ser assistidos por programas de proteção. A internação dela será reavaliada a cada três meses.

LEIA TAMBÉM: