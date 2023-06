VÍDEO: Influencer baleado na cabeça em assalto dança funk e posa em motocicleta: ‘Tô de volta’

O influenciador digital Gustavo Henrique Ramos Silva, de 18 anos, mais conhecido como Meno Kabrinha, que levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no Guarujá, no litoral de São Paulo, teve alta após passar nove dias internado. Enquanto estava no hospital, gravou um vídeo dançando funk, ainda com curativos, e depois que saiu já apareceu posando em cima de uma motocicleta (veja abaixo).

Meno Kabrinha foi baleado na madrugada do último dia 24 de maio. O influenciador, que mora na Zona Leste de São Paulo, estava no Guarujá com um grupo de amigos em uma casa alugada. Ele saiu para comprar um lanche e, enquanto circulava de carro pela Avenida General Monteiro de Barros, na Vila Luís Antônio, um motociclista se aproximou do veículo e atirou.

Um vídeo divulgado pelo jornal “A Tribuna” mostrou o momento dos disparos (veja abaixo):

Vídeo momento em que influencer Meno Kabrinha leva tiro na cabeça no litoral de SP: https://t.co/oIGpC99OFX pic.twitter.com/83AbXwxM0b — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) May 25, 2023

Ele mesmo conseguiu pedir socorro aos amigos e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Rodoviária. De lá, foi transferido ao Hospital Santo Amaro (HSA). De acordo com a unidade, ele precisou passar por uma cirurgia e ficou em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso é investigado pela Delegacia Sede do Guarujá. No entanto, até esta segunda-feira (5), não havia informações se o suspeito pelo assalto foi identificado.

Meno Kabrinha soma mais de 3,4 milhões de seguidores somente no Instagram. Ele ficou conhecido quando ainda era adolescente e fazia manobras radicais com motocicletas, muitas delas deixando os veículos em apenas uma roda.

