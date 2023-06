Marido é preso ao lado do túmulo da esposa; itens lavados e vestígios de sangue levam a suspeita

Um marido foi preso após o velório e sepultamento da própria esposa no Cemitério Vertical. Adair José Lago é suspeito de envolvimento na morte de Franciele Gusso Rigoni, na cidade de Colombo, na Grande Curitiba (PR), segundo o Daily Star.

De acordo com o UOL, o pedido de prisão temporária foi aceito pela Justiça, a Polícia Civil alegou “risco de fuga”. Ele também foi acusado de possibilidade dele atrapalhar a investigação, já que queria entregar a chave da casa em que vivia com a vítima.

Itens lavados e vestígios de sangue no sofá, no chão, na parede e na cortina foram encontrados na residência durante a perícia. Uma testemunha contou que um tapete e outras peças da casa foram para uma lavanderia.

O corpo de Franciele foi encontrado em um carro abandonado na última quarta-feira (31) com um ferimento de arma branca na cabeça. Ela estava de óculos escuros no momento em que foi achada e o cadáver apresentava rigidez, aparentando estar sem vida a mais tempo do que o indicado pelo suspeito.

As imagens das câmeras de segurança da residência do casal mostraram Adair dirigindo o carro com a esposa ao lado, com o banco reclinado e óculos escuros, exatamente como ela foi encontrada morta.

“Quando passa por essa câmera [de segurança] ela [Franciele] estava morta, ela está do mesmo jeito que foi encontrada. Os indícios seriam que teria ocorrido o crime dentro da residência e [o suspeito] teria transportado o corpo. Inclusive, o ferimento no corpo da Franciele é mais na parte da nuca, dentro do carro não teria como causar esse ferimento”, disse o delegado Herculano de Abreu, em entrevista ao UOL.

Os advogados Jefferson Nascimento Silva e Walid Nasser Chybior Zahra defedem o suspeito e declaram que ele não foi o responsável pela morte de Franciele e é inocente.

Confira mais:

Funcionário é demitido, mas o e-mail de despedida chama a atenção e rende novas propostas de emprego

Jovem de 19 anos afirma que engravidou virgem e que espera o filho de um espírito

Este foi o motivo emocionante que fez Preta Gil subir aos palcos novamente após iniciar tratamento contra o câncer