Isabela Tibcherani, do caso Rafael Miguel, volta a surpreender internautas e este é o motivo

Marcada pela tragédia da morte do ator Rafael Miguel e seus pais, crime este que tem como principal acusado seu pai, Paulo Cupertino, Isabela Tibcherani, de 22 anos, vem aos poucos reconstruindo sua vida e compartilhando com seus milhares de seguidores todo o seu talento.

Aos que desconhecem, em março deste ano, Isabela criou junto de outras duas pessoas o grupo “Papo de Stories”, que vem fazendo diversas apresentações e se destacando principalmente no cenário web.

Isabela volta a surpreender internautas

Mostrando mais uma vez todo o seu potencial vocal, Tibcherani compartilhou com seus seguidores um vídeo no qual aparece cantando a música “When the party’s over”, da cantora norte-americana Billie Eilish.

Junto do vídeo, a jovem de 22 anos escreveu: “estudando e colocando à prova minhas dificuldades!”. E, além das milhares de visualizações e curtidas, o registro recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Linda e talentosa ❤️ Sucesso pra ti, Isa! Você merece tudo de bom!”;

“Perfeita essa voz”;

“Que voz maravilhosa, a gente até se emociona ouvindo”;

“Que lindo, chorei!”;

“Que lindo, que talento. Deus abençoe sempre”.

E então, está curioso e quer ver este registro que repercutiu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

