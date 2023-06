Influenciador da página ‘Carros de Baiano’ é executado a tiros ao deixar casa de namorada

O administrador da página ‘Carros de Baiano’, Diego Henrique Barbosa, foi executado a tiros na última sexta-feira (2) por volta da manhã. O crime ocorreu cerca das 11h da manhã no Parque São Domingos, zona norte de São Paulo.

Diego, que gerenciava a página no Instagram com mais de 1,2 milhões de seguidores, foi morto enquanto deixava a casa da namorada. A câmera de segurança registrou o momento em que um Volkswagen Gol prata se aproximava do influenciador digital. Uma pessoa no banco do passageiro abre a porta e dispara ao menos 12 vezes com o carro em movimento.

Ao ser acionada, a Polícia Militar chegou ao local e encontrou Diego ainda consciente. Socorrido e levado à UPA de Pirituba, o influenciador de 37 anos de idade não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O ocorrido foi registrado no 33º Distrito Policial de São Paulo como homicídio e morte suspeita. Dois celulares foram apreendidos e a Polícia Civil segue investigando o ocorrido.

Leia mais:

Influenciadoras digitais oferecem banana e ‘macaco’ a crianças pretas e podem pegar até sete anos e meio de prisão

“Dinheiro ou presente”? Influenciadoras oferecem banana para crianças negras em vídeo e geram revolta na web Imagem: reprodução Twitter/Instagram (@kerollenenancy_)

Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves foram alvo de denúncias, após publicarem um vídeo em que entregam uma banana e um macaco de pelúcia a crianças pretas recentemente. O caso virou alvo de investigação da Polícia Civil do Rio e segue em processo. A dupla de influenciadoras digitais pode pegar até sete anos e meio de prisão, caso sejam condenadas.

Após o caso viralizar e causar revolta nas redes sociais, a dupla de mãe e filha afirmou que não tiveram a intenção de ofender. O caso foi registrado na especializada com a tipificação do artigo 20, parágrafo 2º, da Lei 7.716, com causa de aumento do artigo 20-A da mesma lei. Entenda as possíveis aplicações de penas à dupla: