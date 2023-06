Fábricas de Cultura têm programação especial em junho para homenagear Rita Lee; confira

As Fábricas de Cultura de São Paulo terão uma programação especial neste mês de junho para homenagear a cantora Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, que morreu em maio passado aos 75 anos. As atividades serão oferecidas gratuitamente nas unidades da Região Metropolitana da Capital e até no litoral. A programação completa pode ser conferida na internet.

Serão realizadas atividades on-line e presenciais, como contação de histórias baseadas nos livros da escritora e compositora, rodas de conversas, shows, entre outras.

Confira algumas delas abaixo:

Vila Curuçá

Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, será realizado um tributo à Rita Lee por meio da apresentação musical dos artistas da comunidade e região, “João e Giselle”, em 10 de junho, às 14h, presencial e com transmissão on-line no Instagram principal do projeto.

Na lista de programação ainda estão o “Seminário Cultural ‘Guitarrista Luiz Sérgio Carlini’”, em 22 de junho, às 14h, presencial com transmissão on-line. Luiz Carlini é guitarrista da Banda Tutti Frutti, gravou seis discos com Rita Lee, além de acompanhar grandes nomes do rock, como: Erasmo Carlos, Rita Lee, Guilherme Arantes, entre outros.

No seminário, Carlini falará sobre o rock que viu nascer no bairro da Pompeia na casa dos Mutantes, a consolidação nacional com Rita Lee e seus 70 anos de rock and roll.

Sapopemba

Na Fábrica de Cultura Sapopemba será realizada leitura mediada do livro “Dr. Alex e a vovó Ritinha”, em 10 de junho, às 11h. Na obra, a rainha do rock se transforma em fada e trata de um tema delicado para as crianças: a morte.

Já no dia 15 de junho, na Fábrica de Cultura Sapopemba, às 15h, acontecerá a atividade de criação inspirada no livro “Amiga ursa, uma história triste, mas com final feliz”, de Rita Lee, o qual traz a história da ursa Rowena que veio parar no Brasil vítima de tráfico de animais. Durante anos, ela foi maltratada em circos e zoológicos até ser resgatada e ir para o Rancho dos Gnomos, onde vive o tão aguardado final feliz.

Outro tributo será com “Sayuri e Bruno Furquim”, em 23 de junho, às 14h, na Fábrica de Cultura Sapopemba, com transmissão on-line pelos Instagrans @fabricasdecultura e @fabricadeculturasapopemba.

Parque Belém

A Fábrica de Cultura Parque Belém preparou o teatro musical “Moça das Flores”, em 30 de junho, às 14h, presencial com transmissão on-line. A peça teatral traz canções de sucessos de Rita Lee. Manoela é uma florista solitária, ao longo do espetáculo, ela conhece pessoas que mudam o seu destino e Manoela também muda a vida de cada um. Um certo dia ela desaparece e a cidade fica à procura da “Moça das flores”.

A unidade também fará uma ação em conjunto nomeada de “Alô Alô Ritas” entre os ateliês de percussão, sopros metais, teclado, violão, balé e teatro, mesclando um pot-pourri de algumas músicas com performances corporais, em 21 de junho, às 15h, presencial, e depois, será publicado o vídeo no YouTube, TV Fábricas de Cultura.

E, ainda, terá o jogo Rita Lee e esse tal de Roque Enrow, 30 de junho, às 15h, presencial. Será promovida uma sessão de karaokê temática sobre a vida e obra da cantora e compositora brasileira Rita Lee inspirada pelo livro: “Rita Lee: uma autobiografia”. A equipe de Bibliotech estará presente para mediar a atividade, fornecendo informações sobre a história por trás das canções.

Vila Curuçá

Na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, acontecerá um tributo à Rita Lee através da apresentação musical dos artistas da comunidade e região, “João e Giselle”, em 10 de junho, às 14h, será presencial com transmissão on-line.

Na lista de programação gratuita, ainda, terá o “Seminário Cultural ‘Guitarrista Luiz Sérgio Carlini’”, em 22 de junho, às 14h, presencial com transmissão on-line nos Instagrans @fabricasdecultura e @fabricadeculturacuruca, na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Luiz Carlini é guitarrista da Banda Tutti Frutti, gravou seis discos com Rita Lee, além de acompanhar grandes nomes do rock, como: Erasmo Carlos, Rita Lee, Guilherme Arantes, entre outros. No seminário, Carlini falará sobre o rock que viu nascer no bairro da Pompeia na casa dos Mutantes, a consolidação nacional com Rita Lee e seus 70 anos de rock and roll.

Itaim Paulista

Outra manifestação artística nesta celebração, são os grafites em tela. 15 grafiteiras tiveram como inspiração os sucessos musicais de Rita Lee. As grafiteiras, responsáveis por transpor as técnicas do grafite, suas experiências e repertório cultural do muro para as telas, são: A Folego, Zerlô, Ana Kia, Nuvem, Bruxa, Nany Dias, Ray, Fixxa, Jae Alves, Negana, Faty, Tia Bob, Anjinha, Rizka e Laís da Lama. Na Fábrica de Cultura Itaim Paulista é possível conferir de 06 a 10 de junho, das 09h às 17h e, também on-line.

Para as crianças da Fábrica de Cultura Vila Curuçá terá “A hora do desenho - Pintando ilustrações de Rita Lee”. De terça a sexta, ao longo do mês de junho, das 09h às 17h. A equipe de difusão disponibilizará para a criançada materiais para que criem desenhos e pinturas das artes de Rita Lee.

Vila Nova Cachoeirinha

A Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha está organizando outra apresentação on-line, desta vez, com Laura Finocchiaro - Ideias e sons especiais Rita Lee nos estúdios, em 16 de junho, às 16h, no Youtube do Fábrica de Culturas. Laura é cantora, compositora, guitarrista e produtora musical Laura Finocchiaro e estará acompanhada por Ricardo Pinoti na bateria e Gilberto Oliveira, na guitarra synth e solo.

São Bernardo do Campo

Na Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, terá um tributo à Rita Lee com uma apresentação musical presencial do trio “Mesa do Rock”, que já existe há mais de 10 anos, em 16 de junho, das 14h às 15h, e com transmissão on-line.

Santos

Já pela Fábrica de Cultura Santos, no Teatro Guarany, o público apreciará o show musical “Rita Lee Cover”, em 20 de junho, das 10h às 12h. Será presencial na Praça dos Andradas, 100 - Centro, Santos, com transmissão on-line.

“Rita Lee 75 anos de rock” é um super show com a banda ao vivo e com sete integrantes, onde executam clássicos de Rita Lee & Roberto de Carvalho.