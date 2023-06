‘Vítima perfeita’: investigações mostram que a morte de Jeff Machado foi premeditada

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, o pedido de prisão de Bruno de Souza Rodrigues e Jeander Vinícius da Silva Braga foi justificado uma vez que as investigações apontaram um “planejamento meticuloso” para que os suspeitos conquistassem vantagens financeiras com a morte do ator Jeff Machado.

Conforme publicado pelo G1, a dupla usou um sonho antigo do ator para conseguir obter “ganho fácil”. Por viver em busca se seu sonho na carreira artística e morar longe de parentes e em local afastado, Jeff Machado foi considerado como sendo a “vítima perfeita” pelos suspeitos.

Enquanto as investigações seguem em andamento, a polícia busca pelo paradeiro de Bruno, indicado por Jeander como sendo o responsável por dopar e matar o ator. Por sua vez, após ser preso, Jeander confessou estar envolvido com o crime.

Busca pelo estrelato

Segundo informações divulgadas pelos policiais, Jeff e Bruno chegaram a ter um relacionamento e acabaram se tornando amigos, o que fez com que Bruno conseguisse “usar a ambição de Jeff” em benefício próprio uma vez que passava por dificuldades financeiras.

No perdido de prisão, divulgado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, é foi declarado que: “Em decorrência da proximidade, Bruno teve conhecimento de que o sonho de Jeff era deslanchar na carreira artística, em especial, atuando como ator em novelas. Com base nessa informação, Bruno passa a colocar em prática um plano para obter vantagens financeiras da vítima”.

“Jeff era a vítima perfeita para quem desejasse obter vantagens econômicas. Um jovem que não possuía familiares no Município do Rio de Janeiro, que morava sozinho, em um imóvel situado em local ermo, sem um emprego fixo”.

“Estes fatores favoreciam consideravelmente a criação de uma história que justificasse a mudança da vítima em busca de novos desafios profissionais, sem que isso pudesse, à primeira vista, ser vislumbrado como alto anormal”, afirma o documento divulgado pela polícia.

