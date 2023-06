Mais de 280 mortos e 900 feridos são registrados em acidente de trem na Índia

Dados divulgados por autoridades locais confirmaram que o número de mortos em um acidente entre trens na Índia chegou a 288. Segundo informações, das autoridades, ao menos 900 pessoas ficaram feridas após a colisão entre dois trens de passageiros e uma composição de carga.

Conforme publicado pelo G1, o trem, Coromandel Express, que realiza o trajeto entre Calcutá a Chennai, descarrilou após se chocar com um trem de carga, caindo na pista oposta. Em informações do jornal Asian News International, outro trem de passageiros colidiu posteriormente com os vagões descarrilados, causando um novo impacto e aumentando o número de vítimas.

Como aconteceu

O choque entre os trens aconteceu na última sexta-feira, 2 de junho, em um distrito do leste indiano, no estado de Odisha. Ao todo, 22 compartimentos do trem de passageiros Coromandel Express chegaram a descarrilar, sendo que três dos vagões invadiram a linha oposta e acabaram se chocando com o trem de passageiros Yeshwantpur-Howrah Express. Com o impacto, os trilhos da ferrovia foram danificados e diversos vagões foram destruídos por conta da força do impacto.

Ao todo, aproximadamente 1257 passageiros viajavam no primeiro trem envolvido na colisão, enquanto o outro trem de passageiros realizava seu trajeto com 1039 viajantes a bordo.

Histórico de acidentes ferroviários

Com a confirmação do número de mortos e feridos, o acidente se tornou o mais mortal da Índia nos últimos 20 anos. No último acidente ferroviário do país, registrado em outubro de 2018, um trem de passageiros atropelou uma multidão que estava reunida nos trilhos em celebração a um festival na cidade de Amritsar, região norte da Índia, deixando ao menos 59 mortos e 57 feridos.

Em declaração, Pradeep Jena, secretário-chefe de Odisha, afirmou que a prioridade é resgatar e prestar atendimento e suporte aos feridos. Com isso, hospitais e enfermarias da região estão completamente lotadas e voltadas para o apoio às vítimas.

Leia também: ‘Vítima perfeita’: investigações mostram que a morte de Jeff Machado foi premeditada