Casa do ator Benedict Cumberbatch em Londres foi atacada por um ex-funcionário armado com uma faca

A casa do ator britânico Benedict Cumberbatch, localizada em Londres, foi atacada por um ex-chefe armado. O ator estava com a sua família quando Jack Bissell, de 35 anos, apareceu na porta do jardim da frente armado com uma faca de cortar peixe.

Quando o chef entrou na casa do ator, arrancou uma planta do jardim e atirou-a contra um muro antes de cuspir no interfone e mostrar o facão. Embora tenha fugido da cena, foi preso após os resultados de DNA encontrados no interfone.

Cumberbatch ficou famoso em todo mundo pelo papel principal em ‘Sherlock’, da BBC, e por filmes como ‘Doutor Estranho’, ‘O Jogo da Imitação’ e ‘O Poder do Cachorro’.

LEIA TAMBÉM: Gilberto Gil revela que já se relacionou com outros homens: “A sexualidade era mais vibrante em mim”

Cumberbatch e sua família são atacados

Cumberbatch, sua esposa e seus três filhos estavam em casa quando o homem chegou: "Sei que você se mudou para cá, espero que seja queimado", gritou Bissell, de acordo com o tribunal.

Bissell declarou-se culpado de danos criminais no Wood Green Crown Court e foi multado em 250 libras esterlinas. Além disso, o tribunal impôs a ele uma ordem de restrição de três anos que o impede de se aproximar de Cumberbatch e de toda a área onde ele vive.

LEIA TAMBÉM: Ana Clara abre a intimidade e diz que não usa mais papel higiênico por esse motivo

Atos violentos de Bissell contra Cumberbatch

Até agora, não havia detalhes sobre o caso, mas o Daily Mail descobriu que Bissell tinha um emprego anterior como chef de hotel, em Mayfair, Londres, até 2020.

Benedict e Sophie passaram noites sem dormir

Uma fonte próxima a Cumberbatch disse ao Daily Mail: “Naturalmente, toda a família estava absolutamente aterrorizada e pensou que este cara entraria e os machucaria”.

"Felizmente, nunca chegou tão longe. Benedict e Sophie passaram muitas noites sem dormir desde que se preocuparam que poderiam ser atacados novamente", acrescentou a fonte.

LEIA TAMBÉM: Trissexual assumida, Roberta Miranda cria suspense sobre vida amorosa: ‘Sozinha nunca estive’

Antes dos acontecimentos, não está claro por que ele entrou à força, nem por que disse que a queimaria, já que Bissell não teve qualquer tipo de contato anterior com o ator.

O rapaz, entretanto, já possui condenação anterior por roubo, três advertências por crimes contra a propriedade, um crime de ordem pública e um crime de drogas.