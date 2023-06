‘Rei do iPhone’: empresário morto a tiros na Bahia era conhecido por fazer rifas e sorteios na web

Empresário Alan dos Santos Oliveira, de 31 anos, conhecido como 'Rei do iPhone', morreu após ser baleado em Salvador, na Bahia (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil investiga a morte do empresário Alan dos Santos Oliveira, de 31 anos, que foi baleado em um prédio comercial onde estava hospedado em um flat, em Salvador, na Bahia. Ele era conhecido nas redes sociais como “Rei do iPhone” e costumava fazer rifas e sorteios. A motivação do assassinato ainda é um mistério.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (1º) no bairro Caminho das Árvores. Oliveira, que era natural de Feira de Santana, tinha uma loja de celulares na cidade natal e outra em Salvador.

Em seu Instagram, ele era seguido por mais de 220 mil pessoas e costumava fazer sorteios e rifas, que tinham premiações diversas, entre valores em dinheiro, celulares e até motocicletas. Ele também mostrava em seu perfil viagens a lugares paradisíacos e carros de luxo.

Momentos antes de ser encontrado morto, ele fez uma postagem mostrando cédulas de dinheiro, que, segundo a legenda, somavam R$ 7 mil. Esse montante seria a premiação de um sorteio, que ele planejava realizar na mesma data. No entanto, isso não chegou a acontecer.

Em entrevista ao site G1, uma funcionária do empresário, que não quis ser identificada, contou que ele teria saído do flat após anunciar o sorteio para buscar uma encomenda em uma loja, que fica no mesmo prédio comercial. Quando estava na parte térrea, foi baleado e não resistiu.

O suspeito pelo crime fugiu em seguida e, até a manhã desta sexta-feira (2), ainda não tinha sido identificado. A polícia diz que as imagens de câmeras de seguranças do prédio devem ajudar na investigação. Nada foi roubado do empresário, então, por enquanto, a suspeita é que ela tenha sido executado.

No perfil oficial das lojas do empresário, um comunicado destaca que as unidades permanecerão fechadas por tempo indeterminado. Outra postagem lamentou o crime e destacou que ele era uma pessoa de “alma incrível e pura”.

