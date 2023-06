VÍDEO: Suspeito de furtar orfanato é atacado com ‘espada’ e tem a mão decepada, em Manaus

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando um homem, que estava em um mercado, foi atacado por outro com uma espécie de “espada” e teve a mão decepada, em Manaus, no Amazonas (veja abaixo). De acordo com a Polícia Militar, o rapaz de 25 anos é suspeito de invadir e furtar um orfanato. Ele passou a ser procurado após o crime, quando foi achado e acabou com o membro cortado.

Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento mostraram o momento em que um homem teve a mão decepada ao ser atacado em um mercadinho no bairro do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.



Confira detalhes em https://t.co/CfUu9urSDZ pic.twitter.com/jg6rNvOdEs — Blog do Mario Adolfo (@BMAvideos) May 30, 2023

O caso aconteceu na noite do último dia 24 de maio. A PM destacou que, na ocasião, recebeu a informação de que um rapaz tinha tido a mão decepada enquanto estava no mercado. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram ele caído no chão e já com a mão decepada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o levou para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde recebeu o devido atendimento.

O momento em que ele teve o membro cortado só foi visto depois, por meio das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento e da vizinhança. O motociclista que portava a “espada” não foi identificado.

A Polícia Civil disse que não foram registrados boletins de ocorrência do furto ao orfanato, e nem do ataque que resultou na mão decepada até esta quinta-feira (1º).

O caso repercutiu nas redes sociais, onde muitos internautas falaram sobre a ação do “justiceiro” e o termo “Katana”, se referindo ao caso, chegou ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Confira algumas postagens abaixo:

Gente, eu vi "katana" nos trends e então fui procurar sobre por aí. O que achei segue:



Primeiro, que não é uma katana, é um terçado. E parece não ser um assalto, sim uma tentativa de homicídio. Esta matéria fala um pouco sobre:https://t.co/yS9MTwk4QQ — Rodrigo L Martins 🕗 (@rod20h) May 30, 2023

eu to assim depois de ver o video da katana pic.twitter.com/sIC3mOcWKu — alecrim pensamentos (@alcrsk) May 30, 2023

mano o cara apareceu de moto e com uma KATANA na hora do assalto e simplesmente cortou a mão do ladrão...mano q porra é essa carakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Pz1QaPzYsp — Henrik Lacerda (@henrik_lacerdaa) May 30, 2023

O cara assaltando um comércio com uma arma, e então chega o RORONOA ZORO e desce da moto, saca uma KATANA e picota ele.



A mão fica estirada no chão.



A lâmina solta uma faísca quando bate no asfalto.



Escudo do Botafogo.



Que vídeo espetacular. https://t.co/8Yokkb2Fg8 — Camarada Wood (@brasil_wood) May 30, 2023

