Suzane Richthofen se inscreve em concurso no interior de SP; saiba para qual cargo ela busca aprovação

Suzane von Richthofen, condenada por matar os próprios pais, retomou a vida no interior de São Paulo depois que obteve a progressão de pena para o regime aberto, há pouco mais de quatro meses. Além de cursar biomedicina em uma faculdade particular e vender na internet produtos de seu ateliê de costura, agora ela busca aprovação no concurso público da Câmara Municipal de Avaré.

Conforme reportagem do site G1, o nome de Susane aparece na lista de inscritos para o cadastro reserva de telefonista. A função, que exige nível fundamental, é a mais concorrida do certame, com 837 inscritos.

O cargo, com carga horária de 30 horas semanais, tem um salário inicial de R$ 5.626,33, além de benefícios como vale alimentação, planos de saúde e odontológico.

Atualmente, Suzane mora em Angatuba, que fica a 115 quilômetros do local onde as provas do certame serão aplicadas nos dias 4 e 11 de junho. A reportagem questionou o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) se ela comunicou as autoridades sobre a viagem, mas ainda não houve retorno.

Ainda conforme o G1, a inscrição da jovem no concurso não fere regras estabelecidas pelo regime aberto em que cumpre pena desde o último dia 11 de janeiro.

Ela tentava obter a progressão desde 2017, mas até então todos os pedidos tinham sido negados. No início deste ano ela finalmente conseguiu o benefício.

No novo regime de liberdade, Suzane tem que seguir algumas regras. Durante o dia, pode sair e até trabalhar, mas à noite tem que se recolher em uma casa de albergado, determinada pela Justiça. Caso ela decida mudar de endereço novamente, terá que antes obter autorização do Poder Judiciário.

Em regime aberto, Suzane von Richthofen frequenta curso de biomedicina em universidade no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

Estudos

Em 2020, quando ainda estava presa, Suzane obteve uma vaga no curso de gestão de turismo no Instituto Federal de Campos do Jordão, no interior paulista. No entanto, ela não foi autorizada pela Justiça a deixar o presídio para estudar.

Essa liberação veio em 2021, quando ela foi autorizada a estudar farmácia em Taubaté. No entanto, logo mudou de disciplina e passou a cursar biomedicina.

Depois que ela obteve o benefício de cumprir o restante de sua pena em liberdade, ela se mudou para Angatuba. Com isso, trancou o curso em Taubaté e pediu a transferência para a instituição em Itapetininga, que fica há pouco mais de 50 quilômetros de sua casa.

Uma colega de sala, que não quis ser identificada, contou ao site G1 que a Faculdade Sudoeste Paulista (UNIFSP) comunicou aos alunos que Suzane passaria a frequentar as aulas e que todos deveriam respeitá-la. Ela já foi flagrada em fotos circulando pela instituição e, segundo a jovem, a situação causa “desconforto”.

Procurada pela reportagem, a UNIFSP não se manifestou sobre a matrícula de Suzane. A defesa dela também não comentou sobre o assunto.

Condenação

Suzane está presa desde 2002. Ela foi inicialmente condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no assassinato dos pais, o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen, atacados dentro de casa com golpes de uma barra de ferro. Segundo a Justiça, ela planejou o crime e teve a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos, para a execução do casal.

No entanto, apesar da pena estabelecida na condenação, ela entrou com vários pedidos de revisão e conseguiu reduzir o tempo para 34 anos e 4 meses de prisão. A previsão é que ela cumpra a sentença no dia 25 de fevereiro de 2038.

Desde que foi presa, a primeira vez que ela deixou o presídio foi em março de 2016, depois de conquistar o regime semiaberto e ter direito a uma saída temporária de Páscoa.

Em setembro do ano passado ela obteve mais uma “saidinha temporária”, quando chamou a atenção por conta da aparência. Bem vestida, ela virou alvo de várias publicações nas redes sociais.

Suzane von Richthofen chamou a atenção ao deixar presídio para 'saidinha' (Reprodução/ Twitter)

Empreendedora

Depois que deixou o presídio, Suzane decidiu se tornar uma empreendedora. Ela abriu um cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Angatuba como dona de um ateliê de costura.

Chamado “Su Entre Linhas”, a página do comércio no Instagram já acumula mais de 25 mil seguidores. Ela não tem loja física, apenas comercializa as peças pela internet.

LEIA TAMBÉM: