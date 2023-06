‘Linha Direta’ ajuda com denúncia e suspeito de assassinar menina de 2 anos é preso; rapaz tentou fugir e levou tiro no pé

Após o programa da Globo ‘Linha Direta’ exibir caso em que homem é suspeito de matar menina de 2 anos, a polícia conseguiu encontrar John Lenon Menezes, procurado desde 2022.

O caso foi relembrado pelo programa exibido em 18 de maio. O crime teria sido cometido pelo homem de 31 anos contra a sobrinha de sua companheira em Compensa, bairro localizado na zona oeste de Manaus, entre 22 e 23 de março de 2022.

Na ocasião, a menina foi encontrada enterrada no quintal do avô.

Segundo a UOL, a tia da criança, Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos, foi detida no último dia 30 (terça-feira) pela Polícia Civil e confessado a participação no crime.

A jovem informou o que teria ocorrido antes do assassinato da criança, que teria sido vítima de torturas feitas por John Lenon.

“A mãe de Lorena havia a deixado sob os cuidados do casal e, ao longo dos meses, a menina foi vítima de frequentes episódios de maus-tratos. No dia 22 de março [2022], conforme relatado pela criminosa, os dois haviam agredido a criança fisicamente e ela passou a desmaiar e acordar, em consequência das agressões”, informou a delegada Joyce Coelho.

Ana Beatriz chegou a cumprir dois meses de reclusão em 2022, sendo liberada em seguida. “Na ocasião desta prisão, ela negou ser responsável pela morte de Lorena, alegou que a criança teria morrido de causas naturais e disse que teria ficado assustada devido ao ocorrido, por isso enterrou o corpo da criança”, disse a delegada.

Contudo, o laudo médico apontou que a menina sofreu uma série de maus-tratos e a que a causa da morte teria sido traumatismo craniano.

John Lenon chegou a se apresentar à polícia na época, mas negou sua participação no crime e culpou a parceria. A polícia teve acesso a imagens de segurança que desmentiam o rapaz.

Segundo a investigação, após os maus-tratos, a tia verificou que a menina estava sem respiração e ligou para o namorado para decidirem o que fazer com o corpo.

“Ele enrolou o corpo da vítima em um lençol e as colocou em uma mochila. Segundo ela, John Lenon teve a ideia de atirar a mochila dentro do rio, entretanto, ela negou. Por isso, eles seguiram caminho até Autazes e se hospedaram na casa do pai dela, onde enterraram o corpo da menina no quintal da residência”, explicou a delegada.

O rapaz foi encontrado ontem (31) após denúncia anônima. Ele ainda tentou fugir, mas foi atingido no pé pela polícia.

