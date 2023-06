Falsa médica teve crise de ‘choro e pânico’ ao ser flagrada por vítima; ela pagou fiança de R$ 50 mil

Marcela de Castro Gouveia, de 37 anos, acusada de ser uma falsa médica, teve uma crise de “choro e pânico” ao ser detida em uma clínica em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. Ela foi flagrada ao usar o carimbo com CRM de uma otorrinolaringologista e nutróloga, que tem o mesmo nome e sobrenome parecido, e alegou que não via problemas, já que está no meio do curso de medicina. Após pagar uma fiança no valor de R$ 50 mil, ela vai responder ao caso em liberdade.

Ao site G1, o advogado Gustavo Polido, que defende Marcela, afirmou que tudo não se passou de uma confusão. Ele destacou que houve um equívoco nos carimbos recebidos por ela e que não houve qualquer intenção de fraude.

A defesa ainda destacou que Marcela “encontra-se em tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico há 4 anos por quadro de transtorno misto de ansiedade e depressão” e que, no momento da prisão, teve uma “crise de pânico e choro”.

O caso aconteceu na terça-feira (30). A médica dona do CRM disse que recebeu uma denúncia na internet de que outra pessoa estava se passando por ela para fazer consultas. Assim, a profissional localizou a clínica onde a suspeita atendia como esteticista e marcou uma consulta. No momento em que Marcela usou um carimbo com os dados da vítima em uma receita, a polícia deu voz de prisão por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica.

“Ela aproveitou dessa característica, de serem homônimas, e começou a usar esse carimbo. Ela alterou, colocou o nome dela, mas com a numeração da vítima”, contou o delegado Felipe Nakamura ao site G1.

Ainda não há detalhes sobre o tempo em que a falsa médica atuou e quantos pacientes foram atendidos por ela.

Famosas nas redes sociais

O investigador destacou que a falsa médica era seguida por mais de 86 mil pessoas nas redes sociais, onde costumava fazer publicações tirando dúvidas sobre os procedimentos estéticos que realizava.

“A gente acredita que ela se utilizava dessa fama, de ter muitos seguidores, de ter conhecimento técnico na área de estética, para utilizar desse carimbo, a fim de que pudesse dar maior legitimidade a sua atuação, uma vez que não detém título de médico, mas tem conhecimento dessa área de estética”, afirmou o delegado.

O Conselho Regional de Farmácia informou há um registro ativo em nome de Marcela Castro Gouveia, com “requisitos legais para atuar em saúde estética”.

Antes de pagar a fiança, a mulher alegou ter renda mensal entre R$ 20 e R$ 30 mil. Agora, ela vai responder ao caso em liberdade, mas terá que comparecer em juízo mensalmente e também está proibida de se ausentar de São Paulo sem a devida comunicação.

