Erro de abordagem? Homem leva a melhor contra dois PMs, desarma e atira neles em São Paulo

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que um homem sozinho entra em luta corporal contra dois soldados da Polícia Militar, desarma um deles e atira nos dois, fugindo em seguida, em cena digna de cinema.

Pelas imagens, é possível ver que os policiais rendem dois suspeitos e um deles tenta fugir, mas é segurado pelos policiais, e entram em uma luta corporal.

O homem, que não teve a identidade revelada, consegue tirar a arma do coldre de um dos policiais e atira contra seu rosto. A luta continua e ele consegue ainda acertar dois tiros no segundo policial, um na perna e outro no abdômen, fugindo em seguida com a arma roubada do policial.

Assim que o homem foge, as pessoas que passavam pelo local correm para prestar socorro aos dois policiais caídos no chão. O segundo suspeito, que não se envolveu na briga, fugiu assim que o primeiro policial foi baleado.

A ação ocorreu no jardim Iguatemi, na zona leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Horas depois, o autor dos disparos nos dois PMs foi preso na mesma região. A arma da corporação também foi encontrada e recuperada.

A identidade do atirador não foi revelada, assim como o motivo da abordagem.

O estado de saúde dos policiais não foi informado.